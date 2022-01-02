انت الان تتابع تفاصيل خبر سوق لبيع العرائس في بلغاريا من أغرب الأسواق في العالم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جمهورية بلغاريا هي واحدة من دول أوروبا الشرقية، وتشرف من ناحية الغرب على البحر الأسود وتحدها من الشمال دولة رومانيا، بينما تتواجد تركيا واليونان في جنوبها.

معلومات عن دولة بلغاريا

معظم قاطني دولة بلغاريا هم البلغاريين إلى جانب الأتراك الذين يعتبرون أقلية تشكل ما يقارب تسعة بالمائة من إجمالي السكان، وتشكل الأقلية الغجرية حوالي خمسة بالمائة، بالإضافة إلى بعض الأقليات الأخرى الصغيرة في بلغاريا مثل الأقلية الأرمينية والروس.

أما اللغة الرسمية للجمهورية فهي اللغة البلغارية، والتي ينطق بها أغلب السكان، وتعتبر هذه اللغة من أصعب اللغات تعلما على مستوى لغات العالم.

أما الديانة الغالبة في بلغاريا فهي المسيحية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى وجود الكاثوليك والبروتستانت، فيما يشكل المسلمون نسبة 13 بالمائة من سكان البلاد، إلى جانب بعض الديانات الأخرى.

إذا صادف وسافرت إلى بلغاريا وقمت بجولة ليلية بمفردك فلن تشعر بأي خطورة، فالسكان هناك ودودون كما يؤكد السياح، ولكن رغم ذلك يجب أن تأخذ بعض الإحتياطات اللازمة، وتتجنب التردد على الأماكن الخالية من الناس، كما يجب الحذر من المتسولين والنشالين المنتشرين في الشوارع والأزقة.

سوق العرائس في بلغاريا

توجد عادة غريبة وجدت عند غجر بلغاريا، وهي تجمع فتيات الغجر اللواتي بلغن سن الزواج في حفل يقام بسوق كبير بمنطقة ستارا زاغورا، وهن يرتدين أجمل الملابس والمجوهرات بهدف الحصول على عريس.

أغلب الأسر الغجرية التي ترتاد سوق العرائس تعيش في فقر، وتسعى إلى إلى عرض بناتها بناء على مبدأ المصلحة المشتركة، وذلك يساعد الغجر على الحد من آثار العجز الإقتصادي داخل المجتمع البلغاري، والغريب في الأمر أن سعر العرائس يمكن أن يتجاوز 6000 دولار أمريكي، كما أن الأسعار قابلة للتفاوض مع الآباء بناء على درجة جمال العروس، وشدة المنافسة عليها من قبل الخطاب.

أبرز الأماكن السياحية الطبيعية في بلغاريا

نهر إسكير أطول أنهار بلغاريا وهو رافد نهر الدانوب الذي يخترق المرتفعات الجبلية والسهول، بالإضافة إلى بحيرات ريلا السبعة، وهي بحيرات جليدية تقع في جبال ريلا، ويقصدها العديد من السياح للهروب من الضجر والإزدحام في المدن.