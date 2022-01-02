بالصور.. خطوات تفعيل الوضع الداكن داخل مختلف أنظمة التشغيل

وضع جديد تم إضافته لجميع أنظمة التشغيل سواء في نظام الأندرويد أو ماك أو نظام التشغيل الويند، ألا وهو الوضع الداكن، والكثير منا استحسن هذا الوضع، حيث أنه يعمل على إراحة العين من الضوء الأبيض الذي ينبعث من الشاشة، وبكل سهولة يمكنك الحصول على تجربة استخدام ممتازة وجديدة عند تفعيلك لهذا الوضع، لذا دعونا نوضح لكم بالصور طريقة تفعيل الوضع المظلم في مختلف الأنظمة.

تفعيل الوضع المظلم في الهاتف للأندرويد والأيفون

في البداية عليك الوصول إلى موقع اوت لوك من أجل تفعيل الوضع المظلم ، وسواء أكنت تمتلك هاتف بنظام تشغيل الأيفون أو بنظام تشغيل الأندرويد، عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح تطبيق مايكروسوفت اوت لوك على هاتفك، ثم اضغط على أيقونة الصورة من أعلى يسار الشريط العلوي، كما في صورة رقم “1”.

سيظهر أمامك مجموعة خيارات اختر منها أيقونة الإعدادات على شكل ترس بنهاية القائمة، كما بالصورة رقم “2”.

من داخل قائمة الإعدادات قم بالضغط على خيار ” Appearance”.

سيظهر أمامك بعدها ثلاث خيارات اختر منها خيار ” Dark”.

تفعيل الوضع الداكن في الويندز

في البداية عليك بتسجيل الدخول إلى تطبيق اوت لوك الموجود على جهاز، ثم اختر من الشريط العلوى قائمة File، كما هو موضح في صورة رقم “1”.

سيظهر لك بعدها قائمة اختر منها خيار حساب أوفيس، كما بالصورة رقم “2”.

ستجد بعدها قائمة بها خيارات، اختر خيار “Office Theme” ، ثم اختر بها “Black”، كما بالصورة رقم “3”.

تفعيل الوضع الداكن في متصفح الويب

في حالة أنك لا تمتلك تطبيق اوت لوك على حاسبوك الشخصي، بإمكانك تفعيل الوضع الداكن على متصفح الويب بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول على موقع اوت لوك عبر رابط الموقع على الشبكة، ثم سجل الدخول باسم المستخدم الخاص بك والبريد الإلكتروني، ثم اضغط بعدها على أيقونة الإعدادات، كما في الصورة رقم “1”.