نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات على الجوالات والإلكترونيات من أسواق العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات على الجوالات، أهم ما جاء في عروض أسواق العثيم الأسبوعية المقدمة في المملكة العربية السعودية هي عروض وتخفيضات على الجوالات والشاشات ومجموعة كبيرة من أدوات المطبخ حيث تقدم العثيم احتياجات المنزل والأسرة بالكثير من العروض ويمكنك الحصول عليها عند زيارة الأسواق أو من خلال تطبيقات التواصل المختلفة.

عروض وتخفيضات على الجوالات والشاشات في أسواق العثيم

يوجد في عروض أسواق العثيم على الجوالات وشاشات التلفزيون التي تقدمها حيث توفر الأسواق مجموعة متنوعة ومختلفة منها مع أسعار مناسبة لكل الفئات حيث يعد ركن الإلكترونيات من أهم الأركان التي يقبل عليها الكثير من العملاء لمعرفة احدث المنتجات المتوفرة فيها وتهتم الأسواق بأحدث الإصدارات الإلكترونية في الأسواق العالمية وتوفره لعملائها داخل المملكة العربية السعودية ومن الجوالات المتوفرة في أسواقها جوالات سامسونج أي 52 واي 21 وتكنو بي سي 1وتكنو ال اي7 128جيجا ولافاواي 40 وجوالات نوكيا 110 وغيرها كما يوجد شاشة أمبيكس ال اي دي سمارت 42 وشاشة أمبيكس سمارت 4 كي 65 وشاشة اورال ال دي سمارت 50 وشاشة جيباس ال اي دي سمارت 40 وغيرها وتتوفر عروض الجوالات داخل فروع الأسواق في بريده والمروج والبديعة والربوة وطريق الملك والسويدي والاحساء والدمام وخريص.

مقاضيك الشهرية معانا أوفر

تقدم أسواق العثيم آخر عروضها الأسبوعية مع شعار مقاضيك الشهرية معانا أوفر كما يوجد في العروض أجهزة منزلية ومنها دفاية كولن كهربائية وموقد كهربائي كليك أون ومايكرويف السيف 20 لتر وخلاط مولينكس 1.5 لتر وغلاية مياه نكاي وكولين ومحضر طعام اي تي سي متعدد وصانع طعام كينود وخبازة كهربائية وقدر ضغط السيف كما يوجد دفاية كليك أون 2 شمعة وعدد من الأدوات الخاصة بالمطبخ كما تقدم حقائب للسفر وبطاطين مختلفة الأنواع وبعض الملابس البناتي والأولادي.

بعد صدور قرار بإعادة الالتزام بارتداء الكمامة واتباع إجراءات التباعد في كل الأماكن مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أكدت أسواق العثيم على ضرورة الالتزام داخل أسواقها بارتداء الكمامة مع ترك مسافة آمنة عند نقاط البيع وإظهار تطبيق توكلنا عند الدخول وذلك للحفاظ على صحة العملاء والعاملين داخل الأسواق.