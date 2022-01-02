نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات وعروض لولو هايبر ماركت بالمنطقة الشرقية على المنتجات الغذائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات وعروض لولو هايبر ماركت بالمنطقة الشرقية على المنتجات الغذائية - ثقفني
يمكنك بدأ العام الجديد مع خصومات وعروض لولو هايبر ماركت بالمنطقة الشرقية، استفيد من أقوى العروض على المنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية الحديثة وذلك من يوم 1 يناير ويستمر حتى يوم 4 يناير هذه العروض متوفرة فقط وحصرياً داخل أسواق لولو هايبر ماركت السعودية، هذا ما يسمى بداية رائعة للعام الجديد مع أفضل التخفيضات، كما يقدم هايبر لولو خصومات على كافة المنتجات وخاصة خصومات على حاجات المنزل العصري الأساسية.
خصومات وعروض لولو هايبر:
- احصل على خصومات على المنتجات المحلية طازجة من المزرعة، فيتم حصد المنتجات طازجة، وتأكل طازجة، كما أنه يتم بيع 25000 طن من الفواكه والخضروات المحلية سنوياً.
- اشتري كليمنتين بالأوراق إسبانيا الكيلو بسعر 9.95 ريال سعودي بعد الخصم المقدم من هايبر لولو لكافه عملائه، وأما بالنسبة لسعر الكيلو قبل الخصم هو 14.95 ريال سعودي.
- كما يمكنك شراء كيلو من عنب أحمر بدون بذور، جنوب أفريقي بسعر 21.95 ريال سعودي. للكيلو قبل التخفيض المقدم من لولو هايبر ماركت لعملائه الكرام. وأما بالنسبة لسعر الكيلو بعد التخفيض من لولو هو 12.95 ريال سعودي.
- أيضا يمكنك الاستفادة من خصومات على تفاح رويال جالا من بولندا الكيلو بسعر 5.65 ريال سعودي. بعد الخصم من لولو بدلا من سعر البيع الأساسي للعملاء قبل الخصم وهو 9.95 ريال سعودي.
- عروض على فليفلة أحمر / أصفر، مصري الكيلو بسعر 8.45 ريال سعودي. بعد التخفيض بدلا من سعر 16.95 ريال سعودي وهو سعر البيع الأصلي قبل التخفيض.
- خصومات على حبة أناناس إندونيسيا بسعر البيع الأساسي للعملاء قبل الخصم وهو 10.75 ريال سعودي. وسعر الحبة بعد الخصم المقدم من أسواق لولو هايبر ماركت هو 6.95 ريال سعودي.
- استفيد من عروض لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية على كيلو مانجو كينيا بسعر البيع بعد العرض وهو 9.95 ريال سعودي وبدلا من سعر الكيلو قبل العرض وهو 18.95 ريال سعودي.
- ملفوف أبيض السعودية سعر الكيلو هو 1.65 ريال سعودي بدلا من سعر 3.95 ريال سعودي. وهو سعر البيع الأصلي للعملاء قبل العرض المقدم من لولو هايبر ماركت.
- عرض على ثوم صغير الصين العبوة بسعر 2.75 ريال سعودي، بدلاً من سعر 4.75 ريال سعودي قبل الخصم.
- احصل على كيلو بطيخ اليمن بسعر 5.95 ريال سعودي قبل الخصم، وسعر الكيلو بعد الخصم هو 2.95 ريال سعودي.
- عبوة فطر أبيض عمان بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.75 ريال سعودي وزن 250 جرام.
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