نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير بالمملكة 2022.. تخفيضات جريئة وخصومات مزلزلة على أجهزة اللابتوب والشاشات والكمبيوتر في المقال التالي
عروض جرير بالمملكة العربية السعودية، عروض جرير السعودية موضوع يشغل بال الكثير من الناس وتم تكرارا السؤال عنه كثيرًا خلال محركات البحث المختلفة وذلك لأن العروض التي تقدمها مجموعة jarir bookstore مكتبة جرير بمناسبة بداية السنة الجديدة 2022 وجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية ينتظرون هذه العروض، وخلال هذا المقال سأتحدث عن مجموعة عروض وتخفيضات مكتبة جرير للسنة الجديدة، وسأتحدث عن الموضوع بشيء من التفصيل.
عروض جرير اليوم الأول 2022 مستمرة في تخفيضات ال50% على الجوالات والكمبيوتر.. عكس الأسواق المنافسة
مكتبة جرير أون لاين
مكتبات جرير أحد أهم الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ويوجد لهذه المكتبة عدد كبير من الفروع في جميع أنحاء السعودية، كما أنها تسمى بمكتبات جرير بسبب وجود المنتجات المدرسية بها والعديد من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، وخلال كل فترة تقوم بتقديم بعض العروض على المنتجات الموجودة في جميع العروض، وهذه الأيام بمناسبة السنة الجديدة تقدم مجموعة من العروض المتميزة.
عروض جرير اليوم السعودية يناير 2022
يوجد مجموعة كبيرة من التخفيضات على منتجات جرير تصل الخصومات لحوالي 50% من الشعور الأصلي للمنتج، وإليكم بعض هذه التخفيضات:
- لابتوب جرير ولاب توب من نوع إتش بي حجم 15.6 بوصة السعة التخزينية له 4جيجابايت سعره فقط 2149 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير لابتوب من نوع مايكروسوفت سيرفس السعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 2799 ريال سعودي.
- عرض جرير لاب توب من نوع هواوي السعة 512 سعره 4899 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير ولاب توب من نوع هواوي السعة 256 جيجابايت سعره 2999 ريال سعودي.
- جرير ايباد برو وايباد من نوع ابل برو 11 السعة التخزينية 512 سعره 4899 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي مات باد من نوع هواوي تي إس 10 السعة التخزينية 32 جيجا بايت سعره 699 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين طابعة من نوع أيكو بانك إل 1049 سعرها 629 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير ساعة من نوع هواوي ووتش فيت سعرها مميز جدًا داخل العرض 399 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة كمبيوتر نوعها هواوي سعرها 3499 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاشة عرض من نوع سامسونج سمارت إم 7 حجم 32 بوصة سعرها 1699 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير شاشة كمبيوتر من جرير نوعها هواوي دقتها 1080 إل سي سعرها 749 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير شاشة عرض هواوي سعرها 3499 ريال سعودي.
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