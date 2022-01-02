شوف مينو البيك الجديد في السعودية 2022

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مطعم البيك في المملكة العربية السعودية من أشهر المطاعم للوجبات السريعة، حيث أنه يعتبر من أهم المطاعم في المملكة التي تقدم هذه الأطعمة وجودة عالية لذلك فعليه اقبال شديد من جميع الأشخاص في المملكة وأيضا بسبب اسعاره المخفضة بالنسبه للأسعار الأخرى، حيث أنه يقوم بتقديم العديد من العروض والتخفيضات على الوجبات المختلفة حتى يستطيع جميع الأشخاص الاستمتاع بطعم الوجبات التي يقدمها وسوف نعرض فيما يلي أسعار وجبات البيك بالتفاصيل.
منيو مطعم البيك في المملكة العربية السعودية
يقدم مطعم البيك في المملكة العديد من الوجبات المختلفة التي تتنوع بين وجبات الدجاج وايضا اللحوم المختلفة التي تقدم بطرق متنوعة ممزوجه بين الجبن في سندوتشات أو طواجن او غيرها، حيث يختلف سعر كل وجبة عن الأخرى بحسب مكوناتها، كما أنها تضيف إلى الوجبات العديد من السلطات وغيرها، وتختلف أسعار السندويشات في مطعم البيك السعودي كالاتي
- ساندوتش شيش طاووق الذي يتكون من الدجاج الفيليه بالخلطة السرية لمطعم البيك ويبلغ سعره خمسه ريال سعودي.
- ساندوتش صاج دي لايت الذي يتكون من صدور الدجاج مع الصوص الخاص بمطعم البيك ويبلغ سعره 5 ريال سعودي.
- ساندوتش دجاج مسحب بسعر 10 ريال سعودي حيث يتم تقديم مشروب غازي وبطاطس محمره مع السندوتش.
- ساندوتش اسماك دجاج من مطعم البيك ويكون سعره 4 ريال سعودي.
- ساندوتش كومبو دجاج من مطعم البيك ويبلغ سعره 9 ريال سعودي.
- ساندوتش برجر فيليه من الدجاج و يبلغ سعره ثلاثة ريال سعودي.
- ساندوتش كومبو برجر فيليه مكون من قطع الدجاج ويبلغ سعره 7 ريال سعودي.
- سعر ساندوتش صاج دي لايت بطعم الشطة الحارة يبلغ سعره خمسه ريال سعودي
أسعار مطعم البيك في المدينة بالسعودية
- يقدم مطعم البيك وجبة الجمبري الجامبو وتتكون من 10 قطع ب 33 ريال سعودي.
- و سعر وجبة جامبو 8 قطع في مطعم البيك يبلغ سعرها 25 ريال سعودي.
- كما يقدم مطعم البيك الوجبة الاقتصادية من الجمبري الكبير والتي يصل سعرها إلى 18 ريال سعودي مكونة من 10 قطع و يقدم معها الأرز.
- سعر وجبة دجاج مكونه من اربع قطع ب 12 ريال سعودي.
- وجبة سمك فيليه بالشطة الحارة مكونه من 10 قطع و 11 ريال سعودي مع تقديم مشروب غازي
- سعر وجبة دجاج مسحب سبع قطع مع مشروب غازي ب 9 ريال سعودي.
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