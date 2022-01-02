نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية 2022 خصم شامل على كافة المنتجات.. مقاضيك المنزلية هذا الشهر غير في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، عروض العثيم الاسبوعية من أهم الأمور التي يسأل عنها المواطنين بالمملكة العربية السعودية بشكل مستمر وذلك لان هذه العروض تكون مناسبة لجميع فئات الشعب وتكون التخفيضات متميزة للغاية كما أن يوجد بمجموعة أسواق العثيم مجموعة من المنتجات المتنوعة التي يحتاج إليها كل بيت مثل جميع المنتجات الغذائية وأيضًا مواد التنظيف والأجهزة الإلكترونية المختلفة، وخلال مقال اليوم سأتحدث بشكل كبير عن العروض التي ستقدمها أسواق عبدالله العثيم هذا الاسبوع بمناسبة عام جديد 2022.
عروض العثيم الاستثنائية في أول يوم في 2022 وخصم على كل ما يحتاجه بيتك
مجموعة أسواق عبد الله العثيم السعودية
بعض الأشخاص لا يعلمون عن أي شيء عن مجموعة أسواق العثيم إلا أنه عبارة عن أسواق لبيع المنتجات المختلفة فقط، وفي بعض الأحيان يسأل البعض عن من هو مؤسس هذه الأسواق وهل لها فروع أخرى أم لا ومن متى وجدت، صاحب هذه الأسواق هو عبدالله العثيم سعودي الجنسية، وقد صمم هذه الأسواق في البداية على هيئة ماركت صغير وكان فرع واحد مقره الرياض وبعد ذلك توسع الأمر وأصبح هناك أكثر من فرع أما الآن فهناك الكثير من الفروع في جميع انحاء المملكة العربية السعودية وأيضًا داخل دول الوطن العربي.
تخفيضات العثيم السعودية يناير 2022
منذ بداية شهر يناير وشركات العثيم تقدم مجموعة متميزة من العروض وخصومات على العديد من المنتجات، وإليكم خلال هذا المقال بعض من تلك العروض:
- عروض العثيم اليوم الاثنين يوجد داخل العرض سكر أبيض الأسعار ناعم حجم العبوة 10 كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية يوجد أرز الوليمة بسمتى حجم العبوة 10 كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم يوجد عبوات حليب نيدو المجفف حجم العبوة 2500 جرام بسعر مميز جدًا فقط 59.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين 3 حبات من علب التونة القطع الخفيفة من جرين فارمز بسعر 11.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم صابون فيري بلس ليمون سعر العبوة 13.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم عبوتين من زيت عافية الذرة حجم العبوة 1.5 لتر بسعر 36.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم يوجد خلطة زبدة إماراتي سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب يوجد مكدوس هالي سوري سعر الكيلو 15.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم يوجد طرشي بوليف خضار مشكل سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده يوجد زيتون يوناني كالاماتا جامبو بسعر 23.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم يوجد زيتون أخضر أردني بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه يوجد حلاوة سادة حلواني بسعر 9.95 ريال سعودي.
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