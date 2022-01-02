شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة بداية العام الجديد

احتفالا بدخول عام جديد نقدم نبذه من بروشور عروض لولو هايبر ماركت على السلع المختلفة. تتنوع المنتجات المعروضة ما بين أغذية معلبة ولحوم وأسماك وغيرها، فمن بين المعروض الجمبري، أسماك الحليب والشعور، بالإضافة إلى اللحم البقري على اختلاف صوره ما بين قطع ومفروم وغير ذلك الكثير مما قد تجدونه داخل أسواق لولو ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية. مع خصومات مرضية لجميع العملاء.

عروض لولو ماركت

قد ترغب في عمل تجمع للغداء للأهل والأصدقاء لتناول وجبة لحم كتف العجل البقري الباكستاني المميز. سعر الكيلو 26.90 ريال فقط بدلاً من 34 ريال.

وفر حوالي 12 ريال في سعر كيلو لحم العجل الهندي بدون عظم. سعر الكيلو داخل العرض 34.90 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

احصل على خصم بقيمة 13 ريال عند شراء كيلو من لحم البقر المحلي بدون عظم. يعرض الكيلو مقابل 29.90 ريال بدلاً من 42.95 ريال. يمكنك فرم هذا النوع من اللحوم وإعداد البرجر البقري اللذيذ.

أعدي أشهى وصفات الكبسة السعودية باللحم من قطع لحم الضأن الأثيوبية سعر الكيلو 37.90 ريال فقط بدلاً من 46.90 ريال.

لعشاق المأكولات البحرية اشتري كيلو من روبيان المزارع الطازج لإعداد شوربة السي فود اللذيذة أو قليه أو إعداده بطريقتك المفضلة مقابل 23.90 ريال للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

يعتبر سمك الشعور من الأسماك المميزة ذات المذاق الطيب اشتري كيلو من سمك الشعور الكبير بسعر 22.90 ريال بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من سمك الحليب الإقتصادي 15.90 ريال بدلاً من 27.95 ريال قيمة الخصم 12 ريال.

جبنة رومي مصرية قديمة سعر الكيلو 34.90 ريال بدلاً من 42.90 ريال قيمة التوفير 8 ريالات.

كيلو زيتون كالاماتا يوناني جامبو سعر الكيلو 24.90 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

لولو هايبر ماركت

بطاطس السفير نصف مقلية وزن 2.5 كيلو جرام مقابل 10 ريالات بدلاً من 18.65 ريال.

صدور دجاج طرية ساديا وزن كيلو جرام مقابل 21.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال بخصم قدره 10 ريالات.

اشتري جبنة كريم بوك قابلة للدهن عبوتين ترويجيتين وزن العبوة 910 جرام بسعر 38.50 ريال بدلاً من 50.95 ريال. ووفر مبلغ 12.45 ريال.