شوف عروض بنده الأسبوعية اقوى الخصومات والتخفيضات مع بداية العام الجديد

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده تم تأسيسها سنة 1970 وهي من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة صارت متخصصة بالأسواق التجارية من أجل البيع لكل المنتجات الغذائية، وبعدها تم انتشارها بشكل كبير إلى أن أصبحت من ضمن الشركات الشهيرة في هذا المجال عند تواجد الكثير من المجموعات التي تختص في صافولا والتي كانت تمتلكها منذ نهاية القرن العشرين إلى يومنا هذا، حيث أن شركة بنده في هذه المدة أصبحت تحتوي على مائتي فرع موزعين في ثمانية وثلاثون مدينة تقريبًا يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية.

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عروض بنده الأسبوعية

سوق بنده يستمر في تقديم العروض القوية والمذهلة والخصومات الرائعة والكبيرة جدًا اليوم الموافق الأول من شهر يناير سنة 2022 إلى كافة عملاء سوق بنده، كما أن الكثير من المواطنيين يترقبون تلك العروض مع أكبر الخصومات التي يقوم سوق بنده تقديمها، حيث أن هذه العروض تشمل على أقوى وأروع الخصومات على كافة المستحضرات والمنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية في هايبر بنده.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 20 * 8 جرام من بايتس ويفر هش بالشوكولاتة نستله من النوع تولا يكون بسعر 7.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم مسحوق لبن جوز الهند من النوع مكاتي مقدار 150 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 500 مل من صلصة الفول الصويا الكلاسيك من النوع مكاتي تكون بسعر 5.50 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية

خصومات بنده الأسبوعية شعيرية الأرز من النوع مكاتي مقدار 454 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 2 لتر من الآيس كريم نوعه كون زون يكون بسعر 32.95 بدلًا من 61.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 1 لتر من الآيس كريم نوعه لندن ديري تكون بسعر 29.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم