شوف عروض بنده الأسبوعية بمناسبة العام الجديد تصل إلى 70 %

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عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من ضمن الأسواق التي تقوم ببيع كافة المستحضرات والمستحضرات التي تخص الغذاء، حيث يتوافر العديد من المستلزمات الأخرى المتواجدة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن هايبر بنده يعمل على منح تلك المستلزمات والمنتجات بالأسعار التي تتناسب مع كل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده تعد من الشركات التي استطاعت أن تحصل على الكثير من الجوائز منها، جائزة أفضل وأحسن علامة تجارية تتواجد في آسيا عام 2011.
عروض بنده الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 75% أقوى خصومات السعودية نهاية العام
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق المشهورة وكذلك الكبيرة بالأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعمل على تقديم الكثير من الخدمات إلى كافة العملاء المتواجدين في المملكة العربية السعودية، وكذلك جمهورية مصر العربية التي قد وصلت إلى حوالي مائة وست مليون زبون، حيث أن هايبر بنده يعتبر من القطاعات الضرورية والهامة التي تختص في قطاع التجزئة، وأيضًا فإن الهايبر لديه سجل كبير يعود لسنة 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 2 + 1 من الطحين نوعه البيكر مقدار كيلو جرام يكون سعرها 9.75 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.
- الجمبري المزرعة من النوع ربيان للكيلو جرام يكون بسعر 27.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من الزيت النباتي نوعه النخيل عدد 2 + 1 يكون بسعر 31.90 بدلًا من 47.85 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من ستروجانوف البقري البرازيلي يكون بسعر 34.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- 100 كيس من الشاي نوعه الربيع ذات المذاق الأصلي عدد 1 + 1 يكون بسعر 19.50 بدلًأ من 39 ريال سعودي.
- اثنان زجاجة من الكوكاكولا مقدار 2.2 لتر يكون بسعر 12.25 بدلًا من 15 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من البرتقال العصير المصري أو البرتقال الجنوب أفريقي يكون بسعر 2.75 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من الأرز البسمتي نوعه مزة الهندي الراجحي يكون بسعر 46.95 بدلًا من 81.95 ريال سعودي.
- سلك من النوع موج مصنوع من الستانلس ستيل عدد 5 قطع يكون بسعر 11.50 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
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