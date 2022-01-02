شوف أقوى عروض لولو هايبر عروض العام الجديد الأوفر على الهواتف الذكية واكسسواراتها وأجهزة اللابتوب لا تفوتها

عروض لولو هايبر تقدم فرصة كبيرة لعملائها بمناسبة حلول العام الجديد على مختلف الأجهزة الإلكترونية بخصومات كبيرة لا تفوتها. فهناك الكثيرون من يبحثون عن أسعار منخفضة على أهم وأحدث الهواتف الذكية وكذلك أجهزة اللابتوب والشاشات وينتظرون بفارغ الصبر عروض نهاية أو بداية العام لنزول الأسعار في كثير من المتاجر والفروع المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض لولو هايبر الأوفر للعام الجديد على الهواتف الذكية

خصم 300 ريال على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد قابل للطي ، من الجيل الخامس بثلاث كاميرات خلفية بدقة بدقة 12+12+12 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 4 ميجا بكسل. كما أن مساحة الشاشة 7.6 بوصة، ويعمل بأندرويد 11، ورام بسعة 12 جيجا بايت، وداخلية مساحتها 256 جيجا بايت. بسعر 6499 ريال بدلاً من 6799 ريال سعودي بالإضافة لقلم.

احصل على خصم 400 ريال على أبل أيفون 12، من الجيل الخامس به كاميرتين خلفيتين بدقة 12+ 12 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل. بالإضافة لشاشة مقاس 6.1 بوصة، ومساحة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بكسل، والداخلية بسعة 128 جيجا بايت. بسعر 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال سعودي.

خصم 100 ريال على هاتف أوبو رينو 6 زد من الجيل الخامس، مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+8+64 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وتعمل بنظام التشغيل أندرويد 11. بالإضافة لوجود ذاكرة عشوائية بدقة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجا بايت. بسعر 1399 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي.

تخفيضات العام الجديد الأوفر على أجهزة اللابتوب واكسسوارات الهواتف الذكية

خصم 50 ريال من لولو على جهاز إتش بي نوت بوك، بمعالج كور أي 5، يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10. كما أن سرعة المعالج 4.2 جيجا هيرتز، وسعة الرام 8 جيجا بايت. بينما مساحة قرص التخزين 1 اتش دي دي + 256 جيجا بايت، ومشاحة الشاشة 15.6 بوصة. بسعر 3299 ريال بدلاً من 3349 ريال سعودي، متوفر باللون الأسود.

خصم 70 ريال على ساعة إس 7 من أبل، مقاس السوار 454 ملم، للحبة بسعر 1899 ريال بدلاً من 1969 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers المذهلة على الشاشات الإلكترونية