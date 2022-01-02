نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر لولو حتى منتصف يناير وخصومات حصرية على الغسالات والأفران والثلاجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو حتى منتصف يناير وخصومات حصرية على الغسالات والأفران والثلاجات، رغم انتهاء شهر ديسمبر والتوقعات بزيادة الأسعار مرة أخرى وانتهاء موسم التخفيضات، تزايدت بشكل ملحوظ عروض الأجهزة الكهربائية بالمتاجر المختلفة مع بداية العام الجديد. اليوم نقدم لكم أبرز عروض lulu هايبر ماركت المستمرة حتى منتصف يناير الجاري، حيث يتوفر فرن ال جي 5 شعلات 90×60 ستانلس ستيل بسعر 4299 ريال بدلا من 6299 ريال بخصم 32%، وفرن إلكترولكس 5 شعلات 90×60 باللون الفضي بسعر 2179 ريال بدلا من 2599 ريال fخصم 17%. كما توفرت توشيبا ثلاجة سعة 411 لتر 2 باب باللون الرمادي اللامع، وبلغ سعرها 2799 ريال بدلا من 3499 ريال بخصم 20% ضمن عروض هايبر لولو على الثلاجات.

عروض هايبر لولو حتى منتصف يناير

توفرت ضمن تخفيضات وعروض لولو على الغسالات لفترة محدودة وايت ويستنج هاوس غسالة تحميل علوي سعة 7 كيلو باللون الأبيض، عليها عرض خاص وخصم 34% بمناسبة تخفيضات رأس السنة، وبلغ سعرها بعد الخصم 999 ريال بدلا من 1499 ريال. توفرت غسالة نيكاي تحميل علوي حوض مزدوج 9 كيلو باللون الأبيض، بسعر 599 ريال بدلا من 799 ريال بخصم 25%، ونيكاي غسالة تحميل أمامي سعة 7 كيلو 15 برنامج باللون الأبيض مع شاشة LED F4، وبلغ سعرها 999 ريال بدلا من 1499 ريال بخصم يتجاوز 34%.

واستمراراً للتخفيضات المستمرة على الغسالات والثلاجات حتى منتصف يناير، توفرت غسالة وايت ويستنج هاوس تحميل علوي باللون الفضي سعة 10 كيلو 8 برامج، بسعر 1599 ريال بدلا من 1999 ريال مع خصم خاص يصل إلى 20%. وتوفرت ال جي ثلاجة سعة 382 لتر باللون الفضي مقاس 193×66 سم ونظام تشغيل سمارت، وسعرها 3699 ريال بدلا من 5499 ريال بخصم 33%. وتوفر ال جي فريزر رأسي سعة 314 لتر سمارت 197×66 سم باللون الفضي بسعر 3799 ريال بدلا من 5699 ريال، مع خصم 34% ضمن تخفيضات هايبر لولو بمناسبة رأس السنة.

تخفيضات حصرية على الثلاجات

توفرت وايت ويستنج هاوس ثلاجة غرفة مكتب باللون الفضي سعة 46 لتر ضمن عروض lulu هايبر ماركت، وبلغ سعرها 599 ريال بدلا من 699 ريال بخصم 15%، وتوفرت نيكاي ثلاجة 2 باب باللون الأسود سعة 246 لتر، سعرها 1449 ريال بدلا من 1639 ريال خصم 12%. توفرت أيضاً جنرال ثلاجة سعة 93 لتر باب واحد باللون الأبيض بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال وخصم 17%، ونيكاي ثلاجة سعة 400 لتر 2 باب باللون الفضي بسعر1979 ريال بدلا من 2199 ريال، مع خصم 10% ضمن عروض الأجهزة يناير 2022 في هايبر لولو.