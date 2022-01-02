بسرعة الصاروخ مكون لتنظيف البط وإزالة الريش الصغير في ثواني هتكون زي القشطة

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تنظيف البط بكل سهولة وجميع الأطعمة بشكل عام حيث تعتبر من أكثر المهنا المرهقة بصورة كبيرة للغاية للعديد من ربات البيوت والأمهات هو تنظيف جميع اللحوم والأطعمة التي يجب تنظيفها بشكل دقيق للغاية ولا يجب التسبب في أعمال تنظيف هذه الأطعمة حتى لا تتسبب في ظهور العديد من الأمراض الكارثية للغاية لجميع الأفراد لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة لتنظيف البط في المنزل من خلال مكون رخيص القمر يتم وضعه على ريش البط ويخلصك كم جميع السموم المتراكمة على جلد البط الخارجي.

طريقة تنظيف البط في أقصر وقت وأسرع طريقة

يجب الإشارة أن هناك العديد من الطرق الذي يمكنكم من خلالها تنظيف البط نهائيا بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة تماما وتتمثل هذه الطرق فيما يلي:

استخدام الردة الخشنة للتنظيف

اولا يجب أن يتم غسل البطة الذي سوف تقومين بتحضيرها بشكل جيد ثم يتم تنظيفها من الريش من جميع الجوانب د، ثم يتم بعد ذلك تجفيف البطة بواسطة منشفة نظيفة خاصة بالمطبخ حتى يسهل عملك في التنظيف بشكل سريع، ثم يتم رش كمية من الردة الخشنة على البطة ويتم فردها جيدا حتى يتم خروج الريش منها بشكل سريع..

بيكربونات الصوديوم مع الدقيق لتنظيف البط

في البداية يجب إحضار كوب من الدقيق الأبيض مع ملعقتين من البيكربونات الصوديوم وملح طعام أيضا، ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها ثم يتم رشيهم على البطة الذي نريد تنظيفها ثم بعد ذلك يتم غسل البطة بشكل جيد ثم يتم تجفيفها بمنشفة نظيفة، ثم يتم ترك جميع المكونات على البطة لمدة ثلاثون دقيقة ثم يتم فرك الجلد بجميع المكونات بيديك وسوف تلاحظين ان الشعر يتساقط.