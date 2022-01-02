أول رحلة من الأرض إلى الفضاء

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محمد سياف - ابو ظبي - كانت أول رحلة فضائية في 12 أبريل 1961. صعد رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين في مركبة فضائية تسمى فوستوك 1 ودار حول الأرض مرة واحدة قبل الهبوط. لم يكن لهذه الكبسولة أي ضوابط بداخلها على عكس كبسولات الفضاء الحالية. كان على غاغارين أن يتحكم يدويًا في رحلته من خلال الاستفادة من نظام أوتوماتيكي من شأنه أن يصحح أي مشاكل قد يواجهها. استغرقت المهمة 108 دقيقة.

معلومات عن الرحلة الفضائية

أطلق الاتحاد السوفيتي أول رحلة فضاء إلى أمريكا في 12 أبريل 1961. وكان على متنها كلب يدعى لايكا. لايكا تعني العصفور الروسي. دارت لايكا حول الأرض ثم ماتت في الفضاء. عادت المركبة الفضائية التي تحمل لايكا بنجاح إلى الأرض في 14 أبريل 1961 بعد أن دارت حولها ثلاث مرات خلال تلك الفترة الزمنية. هبطت المركبة الفضائية بأمان في كازاخستان حيث استعاد العلماء رفاتها ودرسوها لمعرفة المزيد حول كيفية تفاعل الكائنات الحية مع انعدام الوزن والجوانب الأخرى للسفر إلى الفضاء.

أول رحلة إلي القمر

هبطنا على سطح القمر لأول مرة في عام 1969. لقد كانت صفقة كبيرة لأنها ساعدتنا على فهم مقدار ما لا نعرفه عن كوكبنا. يمكننا التقاط صور لما تبدو عليه الأرض من منظور آخر، وهو أمر لم يفعله معظم الناس من قبل. لم تكن هناك أي مشاكل على نطاق عالمي في هذه المرحلة من التاريخ، لذا فإن الهبوط هنا لم يكن سوى إشباع الفضول العلمي والقيام بخطوات كبيرة مع التكنولوجيا. شاهد الناس في جميع أنحاء العالم جميع أجهزة التلفزيون الخاصة بهم بينما أخذ نيل أرمسترونج خطوته التاريخية على سطح القمر، لكنهم كانوا يدركون أيضًا أننا قد نخطو خطوة.

الرحلات السياحية إلي الفضاء

في 21 ديسمبر 1968، حلقت مركبة أبولو 8 القمرية حول القمر وعادت إلى الأرض. كانت هذه الرحلة مقدمة لأول هبوط مأهول على سطح القمر في عام 1969. في 20 يوليو 1969، أصبح قائد المهمة نيل أرمسترونج أول شخص يمشي على جسم خارج كوكب الأرض عندما وطأت قدمه على سطح القمر. جلب رواد الفضاء أيضًا عينات من الصخور والتربة من سطح القمر، والتي درسها العلماء.