شوف عروض غرف النوم في السعودية تصميمات رائعة بأسعار مميزة bed rooms

يبحث العديد من الأشخاص والمقبلين على الزواج عن أحدث عروض غرف النوم في السعودية. كثيراً ما يحب الشعب السعودي تجديد الأثاث المنزلي كما يرغب الكثير في شراء غرف نوم ذات طابع عصري وأنيق. ويساعد البحث عبر الإنترنت على معرفة أحدث الموديلات المعروضة وأماكن تواجدها ومستويات الأسعار. ليختار كل شخص ما يناسبه من خامات وأسعار ومعرفة أقرب مكان يمكنه طلب ما يريده من خلاله. وفي السطور التالية نستعرض معاً من موقع ثقفني بعض العروض المتوفرة عبر موقع بيتي المتخصص في تسويق وتصميمات الأثاث المنزلي.

عروض غرف النوم

احصل على خصم بقيمة 2256.32 ريال عند إقتناء غرفة نوم موديل 853 صناعة تركية. عبارة عن سرير مقاس 180 * 200 سم. 2 كمودينو بالإضافة إلى تسريحة مع المراية وكرسي التسريحة+ شفنيرة + دولاب مكون من 6 دلفة. سعر الغرفة داخل العرض 12785.80 ريال بدلاً من 15042.12 ريال.ويقدم معرض بيتي توصيل وتركيب مجاني للعميل في عدة مناطق بالمملكة على رأسها الرياض- جدة- الطائف- المدينة وغيرها. ويحق للعميل إستعادة البضاعة خلال خمسة أيام من تاريخ الاستلام في حالة وجود عيب مصنعي وعدم مطابقتها.

اشتري غرفة نوم مكونة من سرير مقاس 180 * 190 + 2 كمودينو + تسريحة المراية+ كرسي تسريحة بالإضافة إلى دولاب 6 دلفة. تتبع الشركة سياسة التوصيل المجاني إلى كلاً من ( الرياض- جدة- الطائف- المدينة- خميس مشيط- بريدة- تبوك- الدمام- الخبر) وفي حالة رغبة العميل التوصيل إلى أي منطقة أخرى تتبع سياسة المحاسبة برسوم بحسب المنطقة المراد التوصيل إليها. تعرض الغرفة مقابل 8223.71 ريال بدلاً من 9674.95 ريال فرق السعر 1451.24 ريال.

احصل على غرفة نوم موديل yaren من مفروشات العبد اللطيف صناعة مصرية. تتكون هذه الغرفة من سرير بمقاس 180* 190 سم كما تحتوي على 2 كمودينو وتسريحة مرفق معها المراية وكرسي التسريحة بالإضافة إلى دولاب 6 دلفة مقابل 7413.36 ريال بدلاً من 8721.60 ريال يستفيد العميل بفارق سعر قدره 1309.24 ريال. تتراوح مدة الشحن من أسبوع إلى أسبوعين.

غرف نوم مودرن