شوف عروض الطازج العثيم الاثنين كيلو عليك وكيلو علينا othaim mall

في يوم الإثنين من كل أسبوع تزداد عمليات بحث المتسوقين عن عروض الطازج العثيم. حيث تقدم أسواق العثيم عروضاً مخصوصة ليوم الاثنين بخلاف عروض العثيم الأسبوعية التي تستمر على مدار الأسبوع. ففي هذا اليوم يتم عرض عدة منتجات طازجة من أقسام المول المختلفة وعلى رأسها الخضراوات والفواكه الطازجة. تتضمن العروض أيضاً تخفيضات على المخبوزات واللحوم والدواجن الطازجة سواء المحلية أو المستوردة وبعض أنواع الأجهزة الإلكترونية أيضاً.

عروض الطازج العثيم

ضمن عروض العثيم ليوم الإثنين إحصلوا على فرصة شراء كيلو والحصول على الآخر مجاناً. أو استمتعوا بالخصومات الكبيرة على السلع الموجودة في بروشور العروض لهذا اليوم.

عروض متميزة على الخضراوات والفواكه من العثيم مول بسعر التكلفة اشتري كيلو من الجزر المستورد مقابل 6.50 ريال فقط. يعتبر الجزر من النباتات الجزرية ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على رفع مناعة الجسم. يحتوي أيضاً على فيتامين أ المضاد للإلتهابات، كذلك يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على بناء الأجسام المضادة في الجسم وبالتالي يرفع مناعته.

اشتري كيلو من التمر البرحي واحصل على كيلو مجاناً مقابل 14.50 ريال فقط. يعد التمر البرحي من التمور التي تحظى بإقبال كبير من الناس في مختلف أنحاء العالم ويتميز بلونه الأصفر المميز وحجمه الصغير نسبياً فضلاً عن مذاقه شديد الحلاوة.

احصل على كيلو مجاناً عند شراء كيلو من الأفندي الباكستاني بسعر 5.95 ريال.

عروض العثيم الاثنين

احصل على كيلو من لحم العجل البلدي الطازج بالعظم بسعر التكلفة فقط 33.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من الباذنجان الأسود الوطني الصغير الحجم مقابل 7.95 ريال واحصل على الكيلو الآخر مجاناً.

مقابل 3.50 ريال فقط يمكنك شراء كيس من الكستناء بسعر التكلفة.

الزنجبيل من التوابل ذات الفوائد الكبيرة حيث يستخدم في تطويل الشعر في فترات وجيزة كما يعتبر من المشروبات المميزة في التخسيس والتخلص من الكرش.

احصل على كيلو من الليمون الفيتنامي بسعر التكلفة مقابل 4.45 ريال فقط.

عروض العثيم

تقدم أسواق العثيم خصومات كبيرة على المخبوزات اشتري علبتين بسعر واحدة من زود كريم دونات شوكولاتة تحتوي العلبة على 4 حبات مقابل 8.50 ريال.

اشتري كيلو من لقمة القاضي بسعر التكلفة فقط 9.95 ريال للكيلو.