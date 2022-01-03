نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الطازج اليوم من أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم اليوم الإثنين عروض الطازج كيلو عليك وكيلو علينا حيث يبحث العملاء عن مهرجان الطازج المقدم لكل يوم إثنين حيث تخصص الأسواق هذا اليوم لعروض الطازجة حيث يحمل هذا مهرجان تخفيضات على الخضروات والفاكهة وقسم اللحوم والدواجن وقسم البهارات وقسم المنتجات الباردة وقسم الأجبان وقسم المطبخ وسوف نطلعكم على ما جاء في عروض الطازج اليوم.

عروض الطازج اليوم من أسواق العثيم

يوجد الكثير من أنواع المنتجات التي تقدمها أسواق العثيم في عروض اليوم حيث يبحث الناس عن أهم ما جاء في عروض الطازج اليوم وذلك لما يكون مقدم معها من عروض و خصومات كبيرة كما أنهم يجدون ما يحتاجون إليه من مشتريات طازجة.

قسم الفاكهة والخضروات

يتوفر أنواع كثيرة من الخضروات والفاكهة حيث يوجد موز وتفاح رويال جالا وبخاري حمراء وبرتقال أبو صرة وافندي باكستاني وكيوي وليمون مشبك وفيتنامي وباذنجان أسود صغير وطني وبقدونس وشبت وكزبرة وطماطم محمي وتمر برحي وزنجبيل والبعض منها مقدم بسعر التكلفة والآخر كيلو مع كيلو مجاناً.

قسم اللحوم والدواجن

يوجد لحوم طازجة بسعر التكلفة ومنها لحم عجل بلدي بالعظم وبدون عظم ولحم غنم سواكني بالعظم وقطع دجاج التنمية مشكل طازج 100 جرام.

قسم المخبوزات والأجبان والبهارات والمطبخ

يتقسم في قسم المخبوزات من عروض كيلو عليك وكيلو علينا زود دونات شوكولاته وزود كرواسون جبنه بيضاء وكيكة بم بم 400 جرام وبسعر التكلفة يوجد لقمة القاضي وزود معمول بالتمر وتورتة بلاك فورست وسط.

أما عن قسم البهارات وقسم المنتجات الباردة فكل ما هو مقدم بداخلها متوفر بسعر التكلفة.

أما عن قسم الأجبان يوجد جبنه فيتا بالزيتون أخضر 1 + 1 مجاناً ويوجد أنواع أخري من الأجبان وحلاوة الجميل سادة وطرشي خيار هالي بسعر التكلفة.

ومن قسم المطبخ يوجد بسعر التكلفة قدر نيو فيلون + مقلاة 26 سم وقدر ضغط أمجوي كهربائي 6 لتر وكنك للقهوة.

وبهذا الكم نكون قد وضحنا لكم عروض اليوم من أسواق عبدالله العثيم في السعودية حيث تقدم الأسواق عروض جديدة كل يوم أثنين تحت مسمي عروض الطازج.