شوف أقوي عروض بداية العام الجديد من لولو الشرقية لمدة 4 أيام متتالية

تحتفل لولو هايبر ماركت مع عملائها على طريقتها الخاصة وتقدم لهم أقوى العروض ولمدة أربع أيام بمناسبة بدء العام الجديد 2022 وتقدم أفضل الصفقات بجميع الأقسام ويتميز هذا العرض بفرع المنطقة الشرقية حيث تقدم خصومات هائلة على مختلف السلع التموينية والغذائية.

أقوي عروض بداية العام الجديد من لولو الشرقية لمدة 4 أيام

تحتفل بالأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية وتقدم لهم تشكيلة مختلفة من الأسماك والمأكولات البحرية كما يتضمن داخل المجلة لحوم بأصناف مختلفة ولعشاق الوجبات الجاهزة أختاري بين الأكلات المتوفرة وارتاح من عناء تحضير وجبة الغداء ولعشاق التحلية بعد الطعام يوجد بقسم الحلويات والمعجنات بسبوسة سادة وشرائح كيك بالشوكولاتة وكرواسون كما توفر المجمدات والأكلات سريعة التحضير التي يميل أغلب الأشخاص في تناول تلك الوجبات أحرصي على شراء منتجات العناية الشخصية لتفادي الإصابة بفيروس كرونا حفظانا الله وأياكم يسري العرض من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022 وحتى يوم الثلاث الموافق 4 يناير 2022 وحتى نفاذ الكمية.

عروض ال4 أيام من لولو الشرقية ماركت

ساديا تقدم أفضل ما لديها من عروض كرتونة دجاج مجمده بدون أحشاء مذبوحه حلال 14 قطعة × 700 جرام بسعر 85.95 ريال سعودي بدلاً من 157.95 ريال سعودي.

متوفر بقسم الأسماك أوزان مختلفة كيلو 1، 2، 3، سمك الباراموندي وزن يتراوح بين 400/1000 بسعر 18.90 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

سمك الباراموندي بسعر 20.90 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

الطماطم تحتوي على ومعادن مفيدة وتقلل من ألتهابات الموجودة بالجسم لذا تناولها حي ومفيد متوفرة بهايبر لولو طماطم طازجة سوريا / سعودي سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي بدلاً من 6.95 ريال سعودي.

متوفر عرض خاص من برسيل مسحوق غسيل 5 كيلو متنوع سعر الحبة 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

أشتري عرض التوفير ومتاح شراء حبتين لكل عميل بنفس سعر العرض العائلة أرز بسمتي أبيض هندي وإن 10 كيلو سعر الكيس 63.90 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال سعودي.

أشتري حبتين من زيت هالة دوار الشمس 1.5 لتر × 2 حبة بسعر 21.90 ريال سعودي بدلاً من 29.90 ريال سعودي.