نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 3 يناير 2022 مهرجان الطازج أضخم تخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 3 يناير 2022 لمدة يوم واحد فقط، تخفيضات كبيرة على أسعار الكثير من المنتجات الطازجة والغير طازجة، تستطيع أن تحصل على مقاضيك الأسبوعية من خلال العروض المستمرة التي يقوم بها العثيم ماركت على مدار الأسبوع منها مهرجان الطازج الأسبوعي والذي يقام يوم الاثنين من كل أسبوع بتخفيض يصل إلى نصف السعر بكافة فروع أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، في هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة حيث تبدأ العروض صباح اليوم وتستمر اليوم فقط.

عروض العثيم الاثنين 3 يناير 2022

تجدون في عروض اليوم الكثير من التخفيضات التي يمكنك بها تجميع مقاضي الأسبوع بتخفيض كبير، احصل على كيلو مع كل كيلو في حالة شراء الليمون الشبك أو اليوسفي الباكستاني أو الكيوي أو التمر البرحي مع الدبس، كذلك احصل على رابطة مجانية مع كل رابطة من الخضروات الورقية، وكيلو مع كل كيلو من الباذنجان الأسود الصغير المحلي.

يسري نفس العرض على بعض المنتجات من المخبوزات مثل زود دونات الشيكولاتة أو زود كرواسون أو كيك بم بم، كذلك على بعض منتجات الألبان مثل جبن فيتا الزيتون.

يمكنك أيضاً الحصول على بعض المنتجات بسعر التكلفة مثل بعض الخضروات أو الفاكهة أيضاً والكثير من منتجات المخبوزات، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الأخرى مثل بهارات أسرار الإمارات، عصير برتقال عضوي من ماركة الصافي، هيل زدني، جبن موتزاريلا من اكلينا، كذلك جبن حلوم وسميد ناعم، يستخدم السميد في كافة وصفات الحلويات.

عروض على منتجات الألبان مثل جبن تشيزا لاند بحبة البركة، جبن مارسين فينا، جبن اكلينا مجدلة، مخلل بيبي خيار من هالي، حلاوة سادة الجميل، عروض على الكثير من أنواع اللحوم.

إلى جانب منتجات المواد الغذائية يمكنك الحصول كذلك على بعض منتجات الأدوات المنزلية مثل قدر ضغط امجوي كهربائي 6 لتر، قدر نيوفلون مع مقلاة بسعر التكلفة، كنك قهوة جرانيت من ماركة ايبو مقاس 8.5 سنتيمتر، والكثير من المنتجات الأخرى.

أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة