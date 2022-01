نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 60% في بنده السعودية الآن على المنتجات الغذائية والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر بنده واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتحرص دومًا على أن توفر إلى عملائها أفضل المنتجات الغذائية فلا يجب أن تفوتكم عروض العام الجديد بما تحوي عليه من منتجات طازجة وشهية فتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى وأجدد عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض هايبر بنده السعودية

حرصت بنده على أن توفر إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” كنور مايونيز لايت 946 مل بالإضافة إلى تباسكو صلصة الفلفل ١٥٠ مل، هينز مايونيز خفيف 940 مل، يحتوي العرض أيضًا على كلاً من التالي ماما سيتاز اويستر صلصة الشواء ٣٥٠ مل، ساكالا صلصة بيستو حارة رقم ٨ ١٩٠ جم، ايسينشال ايفري داي صلصة التفاح بالقرفة ٦٨٠ جم، فلاسيتش مخلل شرائح للهمبرجر بنكهة الشبت 473 مل، إيبكور زيتون أسود في ماء مملح 400 جم”.

من بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي” برجر الدجاج او بيرجر بقري من شركة أمريكانا Americana Chicken وحليب مجفف كامل الدسم من شركة نيدو Nido Full Cream Milk Powder، وزيت نباتي للقلية من شركة العربي Al Arabi Vegetable، ترمس تايجر Tiger Auto Flask، عسل نحل طبيعي من روضة النحل، شوكولاتة مشكلة من مينيز Best Of Our Minis Chocolate، مناديل للوجه من مشوار عبوة إعادة تعبئة، شامبو من صانسيلك وأيضا بلسم ن صانسيلك Sunsilk Shampoo Or Conditioner، فكل ما تحتاجون عليه ستجدونه لدى بندة فهي تعمل فقط من أجل تقديم كافة المنتجات الطازجة إلى العملاء.

خصومات هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

تشمل الخصومات مختلف الأجهزة التي لا يتم الاستغناء عنها في كل منزل ومن بين المنتجات التي يتوفر عليها خصومات بندة في السعودية كلًا من التالي” مكواة بخار تيفال Tefal Steam Iron , موزع مياه حار وبارد من هوني ويل Honeywell Water، غلاية كينوود ستانلس ستيل Kenwood Kettle Stainless Steelابريق مع غطاء لومينارك Lumirac Jug ، ترمس تايجر Tiger Vacuum Flask، إمجوي مكيف شباك Emjoy Air Condition.