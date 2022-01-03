فكرة متخطرش على بال العفريت.. تفصيص الرمان بسرعة الصاروخ بدون تعب هتفصصى 3 كيلو فى دقائق

فكرة متخطرش على بال العفريت.. تفصيص الرمان بسرعة الصاروخ ، يعتبر الرمان من أكثر الفواكه المميزة والمفيدة ولكن الصعوبة هنا في تفصيص الرمان تعتبر مهمة في غاية الصعوبة بالنسبة للكثير من محبي الرمان ولكن خلال المقال نستعرض معكم أفضل وأسهل الطرق المستخدمة في التفصيص واستخراج البذور الحمراء بكل سهولة ثمرة الرمان ولا نستطيع نكران فوائد الرمان يحتوي الكثير من الفيتامينات ويمكن تناولها بأكثر من طريقة، وسنوضحها لكم بأكثر من طريقة بل سنتعرف على فوائد الرمان.

فكرة متخطرش على بال العفريت.. تفصيص الرمان بسرعة الصاروخ

يعاني العديد من الأشخاص من عملية تفصيص الرمان، وقد قرر بعضهم عدم تناوله لصعوبة تفصيص، وفي النقاط التالية سوف نقدم لكم طريقة سهلة يمكنكم من خلالها تعلم كيفية تفصيص الرمان بأقل مجهود، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية:

قم بفصل الجزء العلوي من ثمرة الرمان من الجانبين باستخدام السكين.

يتم شقوق طولية، مثلما تقشر البرتقالة .

يتم النقر فوق الرمان باستخدام ملعقة حتى يسهل نزول الحبوب من الداخل كلها بسهولة.

هنا يمكنك إضافة السكر فى وعاء وتركه في الثلاجة لأكله، أو عصره وتصفيته إذا كنت تفضل تناوله بهذه الطريقة.

طريقة تقشير الرمان بالماء

تعتبر تلك الطريقة آمنة ورائعة وهي كالتالي:

قسمي ثمرة الرمان إلى نصفين ثم ضعي النصفين في وعاء من الماء وبعدها قومي بفرطهم أثناء وضعهم بالماء ثم قومي بتفريط الرمان بداخل طبق.

طريقة مميزة لتقشير الرمان

تقطع ثمرة الرمان إلى قسمين.

يعلق رأس الملعقة أو السكين بين البذور والقشرة الخارجية للرمان، لفصل الحبوب عن القشرة، ونضع الحبوب في طبق .

نضع الماء فوق بذور الرمان حتى تغرق البذور في قاع الإناء، ويطفو اللب الأبيض لتسهيل التخلص منها.

صفي ثمرة الرمان من الماء، وفي هذه الخطوة تكون جاهزة للأكل أو العصير للاستمتاع بعصير الرمان المنعش.

فوائد الرمان