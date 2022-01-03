نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض كارفور مصر 2022 Carrefour Egypt على الشاشات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كارفور مصر 2022 ، يعرف الجميع أن هايبر ماركت Carrefour Egypt والذي يسعى لتقديم العروض التخفيضات لعملائه على جميع السلع والمنتجات داخل الهايبر وخاصة في المناسبات العامة، لهذا تزامناً مع بداية عام جديد والاحتفال برأس السنة قدمت سلسلة المحلات العديد من المفآجات لعملائه، عندما نقرر الحديث عن عروض كارفور 2022 على الأجهزة الكهربائية فإننا سوف نتحدث عن مهرجان كبير للخصومات يستفيد منه المواطن إستفادة كبرى تفوق الأماكن الاخرى.

عروض كارفور على الشاشات

يهتم كارفور بالعلامة التجارية لجميع منتجاته حيث يسعى العملاء للبحث عن العلامة التجارية للمنتجات وخاصة الأجهزة الكهربائية لضمان جودة التصنيع، فما زالت عروض كارفور على الشاشات متصدره أولى شركات البيع بالتجزئة في مصر، كما يوجد في المملكة العربية السعودية فرع لها والعديد من الدول، وتشتهر عروض بنده 2022 في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر.

في ظل تعدد ماركات الشاشات داخل السوق المحلي باختلاف الشركات المنتجة أيضاً يهتم كارفور بتقديم خصومات هائلة على اسعار الشاشات كما سنوضح فيما يأتي:

سعر الشاشة سامسونج 60 بوصة تقنية 4k UHD بالإضافة إلى ريسيفر داخلي هو 8699 بدلاً من 11799 جنيه، بنسبة خصم بلغت 26%.

سعر الشاشة يونيون اير 43 بوصة تقنية FULL HD حيث بلغ سعرها 3999 بدلاً من 5099 جنيه بعد نسبة خصم 21%.

سعر الشاشة LG مقاس 43 بوصة 4K ULTRA HD بالإضافة إلى ريسيفر داخلي هو 6699 بدلاً من 7799 جنيهاً، بنسبة خصم بلغت 14%.

مجلة كارفور الجديدة ٢٠٢٢

عروض كافور مصر 2022 للأجهزة الكهربائية

تضم مجلة عروض كارفور 2022 الكثير من العروض في كل الأقسام وبالمقارنة بسعر السوق نجد أن تخفيضات كارفور أقل بكثير، فقد تصل الخصومات في بعض الأقسام إلى مايعادل 30% أو يزيد وهذه النسبة هي الأكبر من حيث التخفيضات والعروض.

احتلت قوائم العروض التي قدمها كارفور لهذا الشهر الاجهزة الكهربائية مع توافر العديد من الماركات الشهيرة داخل الأسواق: