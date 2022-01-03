شوف أحصل على خصومات وعروض مكتبة جرير بالسعودية بمناسبة العام الجديد تصل ل60٪

مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تعد من أكبر وأضخم المراكز التجارية المتخصصة في بيع جميع الأجهزة الكهربائية بالسعودية، حيث يتوفر بها جميع الأجهزة المنزلية الضرورية التي يحتاج إليها كل منزل، بالإضافة إلى عروض وخصومات مستمرة وبقوة تصل لأكثر من 50٪ وسوف نتناول الأن عبر موقع ثقفني العروض في مكتبة جرير بالسعودية بالتفصيل.

عروض مكتبة جرير على الهواتف المحمول:

ابل ايفون 13ميني، سعة 256 جيجا بايت، الأكثر مبيعاً على الإطلاق، السعر داخل العرض 3799 ريال سعودي.

ابل ايفون 13 برو ماكس، سعة 128 جيجا بايت، السعر داخل العرض لفترة محدودة 5199 ريال سعودي.

ابل ايفون 13 ميني، سعة 512 جيجا بايت،السعر داخل العرض 4799 ريال سعودي.

ابل ايفون 13 برو ماكس، سعة 512 جيجا بايت، السعر داخل العرض 6699 ريال سعودي.

ابل ايفون 13 برو ماكس، سعة 128 جيجا بايت، السعر داخل العرض 5199 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على اللاب توب:

كمبيوتر محمول هواوي، ميت بوك 13،الأكثر مبيعاً على الإطلاق ويتميز بجودته العالية، 13 بوصة، متوفر عليه خصم يصل ل 13٪ السعر قبل العرض 3999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3499 ريال سعودي، وفر حوالي 500 ريال سعودي.

كمبيوتر هواوي، ميت بوك دي 15،عالي الجودة، core i3 متوفر علية خصم يصل ل 23٪ وفر مع هذا العرض 600 ريال سعودي، السعر قبل العرض 2599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1999 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول، ميت بوك دي 15، corei5، متوفر خصم لفترة محدودة يصل ل 17٪ وفر 500 ريال سعودي، السعر قبل العرض 2899 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2399 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول هواوي ميت بوك 13 بوصة،وفر 500 ريال سعودي من العرض المتاح الذي يصل ل 10٪ من سعر المنتج، السعر قبل العرض 4999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4499 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على الشاشات: