شوف هايبر بنده بالسعودية وعروض قوية وخصومات تصل ل50٪

عروض هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة وبقوة، يعد هايبر بنده من أضخم المراكز التجارية على مستوى المملكة مبيعاً وانتشاراً، ويتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية ليكون قريب لكل العملاء وله فروع ايضاً في جميع الدول العربية واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.

عروض هايبر بنده في قسم اللحوم:

يوجد خصومات وعروض هائلة داخل هايبر بنده في قسم اللحوم على جميع أنواعها وسوف نتناول العرض بالتفصيل في الأسطر الأتية:-

خروف روماني كامل لا غني عنه في العزومات والإستمتاع بجودته العالية وبمذاقة الرائع والطازج، السعر قبل العرض 1,149,95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 974،95 ريال سعودي.

روماني ربع أمامي لعمل اشهي ريش مشوية والعرض ايضاً مناسب للغاية، السعر قبل العرض 299.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 259.95 ريال سعودي.

فخد خروف طازج سواكني السعر للكيلو قبل العرض 68.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 54.95 ريال سعودي.

كتف خروف سواكني طازج السعر للكيلو قبل العرض 67.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 53.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على تشكيلة متنوعة من التوابل والمكسرات:

جوز بيكان ني فائق المذاق، السعر للكيلو داخل العرض 79.95 ريال سعودي.

فستق محمص شهي ولذيذ، السعر للكيلو داخل العرض 59.95 ريال سعودي.

لا غنى عن فنجان القهوة كل صباح، قهوة تركية سوداء عالية الجودة والمذاق، السعر للكيلو داخل العرض 29.95 ريال سعودي.

بن هرري محمص، السعر للكيلو داخل العرض 34.95 ريال سعودي.

زبيب ذهبي يلزم توفرة للعديد من أنواع الحلويات اللذيذة، السعر للكيلو داخل العرض 15.95 ريال سعودي.

عدس أحمر لعمل شوربة العدس المغذية اللذيذة، السعر للكيلو داخل العرض 7.95 ريال سعودي.

عروض وخصومات هايبر بنده على منتجات الألبان والجبن: