شوف عروض وخصومات لولو هايبر ماركت بالسعودية

خصومات لولو هايبر ماركت مازالت مستمرة بالمملكة العربية السعودية وبشكل قوي عن المعتاد مناسبة السنة الجديدة، يعد لولو هايبر ماركت من أضخم المراكز التجارية المتواجدة داخل المملكة، والذي يوجد له العديد من الفروع داخل السعودية وأيضاً في العديد من الدول العربية، فهو يعد الأكثر انتشاراً ومبيعاً لجميع السلع الضرورية لكل منزل.

عروض لولو هايبر ماركت مناسبة العام الجديد:

يشمل لولو هايبر ماركت كل المنتجات والسلع المتواجده به على عروض هائلة ومن ضمن هذة الخصومات والتخفيضات ما يلي:-

العرض المتوفر على السنبلة جبنة فشفوان ( 350 جرام ) / موزاريلا مبشورة ( 500 جرام )، وأيضا كذلك جبنة كريم فيلادلفيا ( 500 جرام )، وكذلك أيضا أنصاف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد برديكس ( 2.5 كيلو )، وايضا كذلك مربعات بف بيستري / فطيرة سادة سويتز 10 قطع ( 400 جرام )، وكذلك أيضا ناجت الدجاج / حلقات الدجاج الحار / تندر الدجاج بالقسماط هرفي ( 400 جرام )،وأيضا كذلك آيس كريم كوكيز أوريو ( 100 / 480 مل ) / آيس ( 4 * 100 مل ) / ساندويتش ( 6 * 55 مل )، وكذلك أيضا بطاطس كريسكات للقلي / تويسترز للقلي / ويدجز للقلي هوت آند كرسبي (2.5 كيلو) والعديد من المنتجات.

خصومات وتخفيضات كبرى في لولو هايبر ماركت:

وأيضا كذلك ضمن عروض لولو فطيرة سادة طيبات الإمارات ( 400 جرام، وكذلك أيضا بطاطس نصف / رفيعة مقلية أمريكانا ( 2.5 كيلو )، وأيضا كذلك زيت ذرة عافية ( 2 * 1.5 لتر ) + 2 ( 2 * 500 مل )، وكذلك أيضا زيت ذرة عافية ( 9 لتر ). وايضا كذلك زيت زيتون بكر ممتاز بالريحان / بالفلفل عافية ( 250 مل )، وكذلك أيضا زيت دوار الشمس ( 2.9 لتر )، وأيضا كذلك زيت دوار الشمس عافية ( 2 * 1.5 لتر ).

عروض لولو هايبر ماركت على جميع الأقسام :