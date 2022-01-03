شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية بالسعودية مستمرة وبقوة تصل الخصومات ل50٪

عروض وخصومات أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة وبقوة كالمعتاد، يعمل أسواق العثيم على إرضاء جميع العملاء من خلال توفير جميع السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة لكل منزل وبأسعار متفاوتة لتناسب الجميع، بالإضافة الي وجود له العديد من الفروع في جميع الدول العربية. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية:

يتميز أسواق العثيم بالخصومات والعروض المستمرة وبقوة على المنتجات الغذائية الضرورية والتي سوف نتناولها بالتفصيل في الأسطر الأتية:-

زيت عافية دوار الشمس خفة أكثر بسعر أقل وجودة عالية خفيف على المعدة، (2×1.5 لتر) السعر للربطة قبل العرض 45.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 28.95 ريال سعودي.

زيت شمس دوار الشمس (2.9 لتر) السعر للحبة قبل العرض 34.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.

زيت زيتون عافية اكسترا (500 مل)، لا غنى عنه في السلطات والمقبلات، السعر قبل العرض 20.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

عرض التوفير إشتري واحدة وأحصل على واحدة هدية مجانية بنفس السعر، زيت شمس دوار الشمس(2×1.5 لتر) ، السعر للربطة قبل العرض 37.95 ريال سعودي و داخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم على السلع الغذائية المجمدة: