نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية بالسعودية مستمرة وبقوة تصل الخصومات ل50٪ في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية بالسعودية مستمرة وبقوة تصل الخصومات ل50٪ - ثقفني
عروض وخصومات أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة وبقوة كالمعتاد، يعمل أسواق العثيم على إرضاء جميع العملاء من خلال توفير جميع السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة لكل منزل وبأسعار متفاوتة لتناسب الجميع، بالإضافة الي وجود له العديد من الفروع في جميع الدول العربية. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.
عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية:
يتميز أسواق العثيم بالخصومات والعروض المستمرة وبقوة على المنتجات الغذائية الضرورية والتي سوف نتناولها بالتفصيل في الأسطر الأتية:-
- زيت عافية دوار الشمس خفة أكثر بسعر أقل وجودة عالية خفيف على المعدة، (2×1.5 لتر) السعر للربطة قبل العرض 45.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 28.95 ريال سعودي.
- زيت شمس دوار الشمس (2.9 لتر) السعر للحبة قبل العرض 34.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.
- زيت زيتون عافية اكسترا (500 مل)، لا غنى عنه في السلطات والمقبلات، السعر قبل العرض 20.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.
- عرض التوفير إشتري واحدة وأحصل على واحدة هدية مجانية بنفس السعر، زيت شمس دوار الشمس(2×1.5 لتر) ، السعر للربطة قبل العرض 37.95 ريال سعودي و داخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.
تخفيضات أسواق العثيم على السلع الغذائية المجمدة:
- دجاج دو مجمد لعمل أشهى الأطباق والماكولات بالدجاج، (10×1000 جم)، السعر للكرتون قبل العرض 148.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 123.95 ريال سعودي.
- ملوخية مونتانا مجمدة (400 جم) السعر للحبة قبل العرض 5.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3.95 ريال سعودي.
- مفروم السعودية غنم (400 جم) إشتري 3 حبات بسعر حبة واحدة، لا تجعل عرض التوفير يفوتك، السعر قبل العرض 11.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 7.95 ريال سعودي.
- خضار مشكل مونتانا مجمدة عالي الجودة
(400 جم) السعر داخل العرض 3.95 ريال سعودي.
- بامية مونتانا اكسترا مجمدة (400 جم(لعمل ألذ طاجن بامية، السعر قبل العرض 10.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 7.50 ريال سعودي.
- ذرة مونتانا سكرية حب (400 جم) السعر للحبة قبل العرض 5.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3.50 ريال سعودي.
- مفروم دجاج مضمونة 100٪،(400 جم) السعر قبل العرض 8.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 6.50 ريال سعودي.
- بطاطس لامب وستون زيغي للإستمتاع بأشهي بطاطس مقرمشة، (750 جم) السعر للحبة داخل العرض 8.95 ريال سعودي.
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