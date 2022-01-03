أجمل أسماء الأطفال ومعانيها 2022 حلوة وخفيفة وراقية

أجمل أسماء الأطفال ومعانيها 2022 من أهم الأمور التى تجذب انتباه العديد من الأسر مع بداية العام الجديد. فمع كل سنة تظهر أسماء جديدة للبنات والأولاد. وتزداد حيرة الآباء عند اختيار أسماء جديدة لطفلهم الذي يأتي إلى عالمهم خلال شهور. ومع كثرة الأسماء المختلفة. فضلا عما إذا كانت الولادة توأم. وتجد الجميع يتساءل عن أجمل أسماء الأطفال ومعانيها 2022 والمقارنة فيما بينهم لاختيار الاسم الأنسب والمتناسق مع اسم الأب والعائلة.

أجمل أسماء الأطفال ومعانيها 2022

يقبل الكثيرون من الأسر التى تنتظر قدوم طفل إلى أجمل أسماء الأطفال ومعانيها 2022 سواء أسماء الأولاد في 2022 وكذلك أسماء البنات الجديدة 2022 ويمكنكم اختيار ماتفضلون من خلال الآتي:

نيار: شدة ضوء النار وحرها

سيف: الحسام أو الأداة الحادة المستخدمة في الحروب

لؤي: الثور الوحشي

عمار: معمر الأرض

أمجد: من طلب المجد

ايهم: الأسد

سهيل: نجم

سلاف : الخمر

نبراس: كلمة تركية بمعنى سنان الرمح أو المصباح

فارس: المقاتل

وسام: وشاح على الصدر

نيروز : الربيع بالفارسية

سارى : رفيق الليل

انتصار: المناصرة والفوز

إنصاف: العدل والاستقامة

لمار: ضياء، ضوء، نور

ايناس: الإحساس، اليقين

إيمان: التصديق، الفضيلة

أليس: الحقيقة

إلهام: وحي من الله

سوزان: الزنبقة الجميلة

دانة: حبة اللؤلؤة الكبيرة

امتنان: المنة والتعبير

أمية: الجارية المملوكة

أميمة: الأم الصغيرة

ألما: روح الفتاة

أيتن: هالة القمر

راغدة: الهانئة في حياتها

مودة: الألفة والمحبة والإخلاص

دعد : مرأة الممتلئة التي تسير بتؤدة

بلسم: الراحة بعد عناء والسلامة من كل داء

بلقيس الحزن والأسى

بدور قمر الأقمار

أسماء بنات 2022 جديدة

تتميز أسماء بنات 2022 بأن معانيها تدل على البهجة والرضا والسعادة. بالإضافة إلى أنها خفيفة النطق ومن أبرزها الآتي:

طيبة: يعني الأفضل من كل شيء أو الحلال أو أصفى الخمر أو الرضا. بان: يعني شجر طيب الرائحة. تغاني: يعني الاستغناء والإثراء. ديجو: اسم تركي الأصل، ويعنى الفتاة الحساسة. سربست: يعني الحرية والقوة. أولوين: بصمات الأصابع البيضاء. باتيل: الرئيس أو القائد. باران: المطر أو المحارب النبيل. بالاري: الفتاة التي تمشي برقة ونعومة وهدوء. دارلا: الفتاة المحبوبة أو الحبيبة أو العزيزة. سوليل: اسم يطلق على الشمس. فاريهان: ملكة الزهور. قسام: الوسيم الجميل جدا أو الميزان أو الخياط. لادونا: السيدة. لاتويا: المنتصر الذي لا يسهل هزيمته. لافين: النقاء والصفاء. هاتن: نزول المطر بشكل متتالي أو القطرات أو الدموع. هالين: البطلة. روسيل: يعني قرص الشمس. أثير: يعني جوهرة السيف. روجدا: يعني النهار. ألدا: يعني المرأة الحكيمة العاقلة والثرية. سيفدا: يعني العشق. روشان: يعني المضيء واللامع. روهان: يعني الوعد. روانا: فارسي الأصل يشير إلى دليل السفر. لونار: لاتيني الأصل، يعني القمر. سيماء: عربي الأصل، يعنى العلامة أو الإشارة، وتم ذكره في القرآن الكريم. عنود: اسم عربي الأصل، يعني الفتاة العنيدة أو السحابة الممطرة. جوانا: يعني في اللغة اليونانية الله كريم، وفي اللغة الفارسية الشابة أو الفتاة الجميلة. ريفال: يعني الفتاة صاحبة القوام الممشوق، والشعر الناعم الطويل، والتي تتباها بمشيتها وسط الجميع. نادرة: التحفة أو القليلة المثيل أو الطرف

أسماء توأم أولاد 2022

ما يميز أسماء التوأم 2022 وجود تناغم في النطق بينهم خاصة للعلاقة التى تربط التوأم ببعضهم. فمن أشهر أسماء توأم أولاد 2022 الآتي: