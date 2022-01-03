نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موضة المفروشات في 2022 وأحدث الألوان لديكور منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضة المفروشات في 2022 ركزت على كل ما يحمل سمات الدفء والبهجة والاسترخاء سواء كانت ألوان طلاء الجدران في 2022 أو موضة الأثاث في 2022. لتعطي شكل مميز لمنزلك ويشعر من يدخله بالبهجة لتناسق ألوانه. كل هذا جعل موضة المفروشات في 2022 تختلف عن السنوات الماضية. فبدأ الكثيرون يلجون إلى تجديد منازلهم من خلال تغيير المفروشات وطلاء الجدران بـ موضة الألوان 2022 والديكورات البسيطة المختلفة. فضلا عن أن موضة المفروشات في 2022 تناسب مختلف الأعمار والفئات المجتمعية فهي تعتمد على البساطة في الدرجة الأولى وبالتالي التصميمات لن تكون مكلفة لعدم دخول مشغولات أضافية كثيرة على المفروشات أو الألوان.

موضة المفروشات في 2022

جذبت موضة المفروشات في 2022 الكثيرون لكونة تحمل أشرقة مميزة عن السنوات الماضية على الرغم من موسم الشتاء 2022 والذي يعرف بأجواء قاتمة. لكن هذا العام اختلفت موضة المفروشات 2022 فضمت ألوان زاهية منها الآتي:

اللون الأزرق

يعتبر اللون الأزرق من الألوان التى تعطي شعور بالراحة النفسية فهي ألوان السماء الصافية والبحر. وتناسب غرف المعيشة لما يعطيه من راحة وإحساس بالانتعاش.

الكتان بمختلف ألوانه

الخامات الطبيعية تعطي احساس بالبهجة. وهو من أبرز موضة المفروشات 2022 فهو يطفو على الأغطية شكل أنيق ومريح لمن يراه. خاصة درجات البيج الفاتح. والبني القاتم.

الأخضر والأبيض

يسيطر اللون الأبيض مع الأخضر على موضة المفروشات الجديدة 2022 بالإضافة إلى تصميمات البحر الأبيض المتوسط والزهور. فتعطى إحساس مختلف لفصل الشتاء خاصة الأبيض الثلجي.

موضة الألوان 2022 الديكورات

تضم موضة الألوان 2022 والديكورات ما يحمل الإيجابية. والإشراقة على الحياة مع الألوان الدافئة مثل اللون الجملي وكذلك الرماضي الداكن. واللون الأصفر المبهج والبرتقالي الزاهي. مع الزجاج الملون والمقسم بأشكال مختلفة. ومن ألوان طلاء الجدران 2022 هو اللون الرمادي المسيطر بشكل كبير. وكذلك اللون البيج والبني وأشكال الأثاث القديم عاد من جديد. كما أن قطع الأثاث المغطاة بأقمشة مزخرفة دافئة تدخل ضمن موضة المفروشات 2022 لكونها تتميز بالراحة وسهولة التنظيف.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بموضة المفروشات في العام الجديد 2022 الذس هل علينا منذ أيام وكذلك عرضنا أحدث الألوان لديكور منزلك.