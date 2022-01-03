شوف عروض جرير الشهرية اقوى العروض علي مجموعة منتقاة من المنتجات

عروض جرير الشهرية، مكتبة جرير تكون من أقوى وأكبر المكاتب بين جميع المتاجر في المملكة العربية السعودية، حتى قد وصل العدد الخاص بالأفرع لمكتبة جرير حوالي تسعة وثلاثون فرع في الكثير من الأماكن بالمملكة العربية السعودية، كما أن العدد الخاص بالعمال في تلك المكتبة يكون نحو ألف ومائتان فرع من عدة جنسيات مختلفة، كما أن أول فرع يخص مكتبة جرير كانت بدايته في عام 1979 في محل كان ذو الحجم الضئيل كان متخصص في البيع للأدوات القرطاسية والمدرسية والكتب والمجلات يكون متواجد في شارع يدعى المتنبي بالرياض.

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شركة جرير تعد شركة رائدة في الأسوق التي تختص لاحتياجات المدارس والمكاتب، حيث يتوافر في المكتبة كافة الألعاب المتخصصة للأطفال التي يحبونها ويريدونها مع توافر أيضًا الأجهزة الإلكترونية والبرامج والأجهزة الكهربائية والآثاث المكتبي، حيث أن مكتبة جرير تكون متميزة بسمعتها الحسنة والجميلة التي استطاعت أن تنالها كما أنها أيضًا استحوذت على شعبية كبيرة وإحترام كبير في كل أنحاء المملكة العربية السعودية بين العملاء جميعهم ومجتمع الأعمال، كما أن مؤسس هذه المكتبة هو “عبدالرحمن ناصر العقيل”.

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