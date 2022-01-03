نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات حصرية لفترة محدودة على الجوال والشاشات في عروض كارفور حتى 15 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات حصرية لفترة محدودة على الجوال والشاشات في عروض كارفور حتى 15 يناير، أعلن كارفور عن خصومات جديدة تصل إلى 30% على الجوالات والشاشات واللاب توب أيضاً، وذلك في عروض بداية السنة المستمرة حتى منتصف يناير. حيث توفر جوال آيفون 11 سعة 256 جيجا بايت باللون الأخضر، اللون الأرجواني، اللون الأبيض، اللون الأصفر واللون الأحمر، وبلغ سعره 3099 ريال بدلا من 3599 ريال في عروض كارفور على الهواتف الذكية، حيث يمكنك الحصول على الجوال بخصم 13% وتوفير 500 ريال. توفر كذلك جوال أبل آيفون 12 سعة 64 جيجا بايت باللون الأسود يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، ويبلغ سعره 2899 ريال بدلا من 3299 ريال بخصم يصل إلى 12% وذلك لفترة محدودة.

تخفيضات الجوال كارفور السعودية

تضمنت أحدث عروض الجوال هاتف آيفون 13 سعة 256 جيجا بايت و4 جيجا بايت رام يدعم تقنية الـ 5G باللون الأزرق، وتوفر ضمن تخفيضات كارفور بسعر 4149 ريال بدلا من 5000 ريال بخصم يصل إلى 17%. كما توفر أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت و6 جيجا بايت رام يدعم تقنية الـ 5G باللون الذهبي، وبلغ سعره داخل العرض 6049 ريال بدلا من 7000 ريال بخصم يصل إلى 13%. وتوفر جوال سامسونج جالاكسي A52S سعة 128 جيجا بايت و8 جيجا رام يدعم الجيل الخامس من الشبكات، وبلغ سعره 1499 ريال بدلا من 1659 ريال بخصم يصل إلى 9%.

أما عروض كارفور السعودية على اللاب توب فقد تضمنت لينوفو لاب توب حجم 15.6 بوصة 1 تيرا بايت 4 جيجا بايت رام، وبلغ سعره 1899 ريال بدلا من 2199 ريال بخصم يصل إلى 13%. كما يتوفر ضمن تخفيضات يناير 2022 طراز ديل فيسترو 4 جيجا بايت رام، هاورريسك 1 تيرا بايت وشاشة حجم 15.6 بوصة فل اتش دي باللون الأسود، وبلغ سعره 2299 ريال بدلا من 2499 ريال بخصم 10%. ويتوفر اتش دي برو بوك i3 سعة 128 جيجا بايت و4 جيجا بايت رام، وبلغ سعره في عروض كارفور الأخيرة 2099 ريال بدلا من 2399 ريال.

عروض كارفور السعودية على الشاشات

أما أحدث التخفيضات المُعلن عنها في كارفور على شاشات التلفزيون، فقد تضمنت تي سي ال تليفزيون ال اي دي 65 بوصة 4K أندرويد، وبلغ سعره 2799 ريال بدلا من 3909 ريال بخصم يصل إلى 28%. ويتوفر سكاي ورث تليفزيون 50 بوصة 4K يو اتش دي أندرويد 10 نظام ذكي، وبلغ سعره 1599 ريال بدلا من 1899 ريال بخصم 15%. ويتوفر أيضاً تي سي ال تليفزيون ال اي دي 55 بوصة 4K أندرويد بسعر 1899 ريال بدلا من 2759 ريال بخصم 31%، كما توفر توشيبا تليفزيون ذكي ال اي دي 50 بوصة 4K بسعر 1999 ريال بدلا من 2699 ريال، وذلك بخصم 25% ضمن عروض شهر يناير 2022 في كارفور السعودية.