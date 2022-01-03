نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم بالسعودية وتخفيضات العثيم ماركت في الفرع الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم بالسعودية وتخفيضات موسم نهاية العام وبداية جديدة مع تخفيضات جديدة وحصرية من العثيم مول، حيث يقدم الخصومات والتخفيضات على أسعار المنتجات الغذائية المصنّعة والطازجة بحيث تناسب احتياجات المستهلكين، ولذلك تعلن أسواق العثيم عن افتتاح الفرع الجديد بمدينة جدة حي النزهة، وتتوفر بالفرع خصومات حصرية ومميزة، يمكنكم الطلب من موقع أسواق العثيم الرسمي والذي يدفع المستخدمين للتسوق أون لاين والحصول على مقاضيهم الشهرية واحتياجاتهم المنزلية، والاستمتاع بخدمات الشحن والتوصيل حتى باب المنزل، كما يوفر أكبر متاجر السعودية العثيم ماركت مجموعة كبيرة من العروض والمنتجات المختلفة من أكياس الأرز البسمتي، الزيوت النباتية، المنتجات المعلبة، الأغذية الطازجة في مهرجان عروض العثيم الإثنين، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض العثيم اليوم بالسعودية

إذا كنت تبحث عن أفضل سعر للمقاضي الشهرية من السلع الغذائية ومنتجات الغذاء المحلية والمصنعة والمستوردة، فإن أسواق العثيم تقدم للعملاء والمستهلكين أفضل أنواع الأغذية المصنعة وأجود أنواع الخضروات والفواكه الطازجة مقدمة خصيصًا في عروض العثيم الإثنين، والتر تعرض على موقع العثيم الرسمي في يوم الإثنين من كل أسبوع، كما أنها متاحة بجميع فروع العثيم مول في مختلف أنحاء السعودية.

عروض العثيم الاثنين

يوفر أكبر هايبر ماركت في السعودية مجموعة من المنتجات في يوم الإثنين من كل أسبوع بخصومات مذهلة وأسعار أقل من سعرها الأصلي، وتضم عرض كيلو + كيلو هدية، وتشمل التخفيضات أيضًا الخضروات والفاكهة، ومنتجات اللحوم المستوردة والمحلية، إلى جانب بعض أنواع الحلويات المختارة، وبعض أنواع الأجهزة الكهربائية الصغيرة، عرض 2 كيلو أفندي باكستاني بسعر كيلو واحد 5.95 ريال سعودي، 2 كيلو كيوي بسعر كيلو 10.95 ريال سعودي، كيلو موز بسعر 3.95 ريال، كيلو برقوق بخاري بسعر 13.95 ريال، كيلو كلمنتينا بسعر 3.85 ريال، عرض 2 كيلو تمر برحي بسعر 14.50 ريال.

اسواق العثيم

تعرض نشرة الخصومات الاسبوعية في اسواق Al Othaim عروض الأرز البسمتي بافتتاح الفرع الجديد ليشمل أسعار مذهلة وتضم العروض:

10 كيلو أرز بسمتي تاج محل سيلا هندي بسعر 51.95 بدلًا من 83.95 ريال سعودي.

عرض 10 كيلو أرز جودان مزة بسعر 23.95 ريال سعودي.

5 كيلو أرز مصري جرين فارمز بسعر 24.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

1.5 لتر زيت هالي دوار الشمس بسعر 14.50 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

وتتوالى تخفيضات العثيم مول المذهلة على أسعار المنتجات الغذائية ومنتجات التنظيف، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في خصومات حصرية ومتتالية نتابعها معكم فور صدورها، فتابعونا.