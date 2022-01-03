شوف عروض اكسترا شهر يناير خصومات تصل ل 70% على جميع المنتجات ولفترة محدودة

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تعد شركة مساهمة يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة حريصة من أجل تقديم العروض الكبيرة والرائعة مع الخصومات القوية على العديد من المنتجات والمستلزمات، كما أن شركة اكسترا تعتبر من ضمن الشركات التي تختص في مجال البيع على الكثير من المستلزمات والمنتجات ومن ضمنها، كافة الإلكترونيات التي تكون عن طريق التجزئة مثل، الأجهزة المنزلية والكهربائية بالكامل، حيث أن الشركة تمتلك نحو 42 فرعًا يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 60%

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا شركة لديها عدة علامات تجارية رائدة في كافة أرجاء العالم، كما أن تلك الشركة تعمل على تجهيز وتوفير جميع متطلبات العملاء ومن مستلزمات ومنتجات على سبيل المثال، كافة هواتف الجوال والأجهزة الكهربائية بالكامل والأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، حيث يتوافر في شركة اكسترا العديد من المستحضرات الأخرى منها، المستلزمات التي تخص عناية الفرد مع العديد من المستحضرات الثانية، حيث يتوافر معهم ضمان لمدة طويلة.

تخفيضات اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا على موقد الغاز من النوع جليم 90 * 60 سم به خمس عيون مصنوع من الاستيل يكون بسعر 3099 بدلًا من 3899 ريال سعودي.

خصومات اكسترا سعر الغسالة من النوع سامسونج مع الفتحة الأمامية حجم 6 كيلو جرام باللون الأبيض يكون 1699 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم ثلاجة من النوع كلاس برو حجم 18.2 قدم الانفيرتر والبخار تكون باللون الأبيض بسعر 1999 بدلًا من 3299 ريال سعودي.

المكيف الجداري من النوع جورينيه 18000 وحدة للتبريد بارد فقط يكون بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية