شوف أفضل عروض لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية في السعودية مع بداية رائعة للعام الجديد

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عمر شويل - جدة أفضل عروض لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية في السعودية مع بداية رائعة للعام الجديد - ثقفني
أفضل عروض لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية في السعودية مع بداية رائعة للعام الجديد مع لولو السعودية، احصل على صفقات مذهلة على المنتجات المنزلية بدأت العروض من يناير ١ وتستمر إلى ٤ يناير،على عدد من المنتجات الغذائية والأجهزة التكنولوجيا الحديثة ومستلزمات البيت العصري، كما يقدم لولو هايبر بالمنطقة الشرقية تخفيضات على قطع اللحوم المحلية والمستوردة من أكثر من 10 دول مختلفة وعروض على عدد من أنواع السمك المختلفة وكذلك الروبيان الطازج والمتوفرة حصريا في متاجر لولو.
أفضل عروض لولو هايبر:
- لحم كتف بقري باكستاني مقدم من لولو هايبر ماركت بسعر الكيلو الأساسي قبل الخصم وهو 34 ريال سعودي، وأما بالنسبة لسعر الكيلو بعد الخصم هو 26.90 ريال سعودي.
- عرض على لحم عجل هندي بدون عظم الكيلو بسعر البيع الأصلي للعملاء بعد الخصم وهو 34.90 ريال سعودي، بدلاً من سعر البيع قبل التخفيض وهو 46.95 ريال سعودي.
- احصل على عرض لولو هايبر على كيلو لحم بقري محلي بدون عظم بسعر البيع قبل التخفيض وهو 42.95 ريال سعودي، وسعر البيع بعد التخفيض هو 29.90 ريال سعودي.
- كيلو من قطع لحم الضأن الأثيوبية مقدم من أسواق لولو هايبر ماركت بسعر 37.90 ريال سعودي. بدلاً من سعر البيع الأصلي قبل الخصم وهو 46.90 ريال سعودي.
- خصومات على كيلو روبيان مزارع طازج 70 / 80 للكيلو بسعر 23.90 ريال سعودي. وبدلا من سعر البيع الأساسي للعملاء داخل فروع لولو هايبر وهو 29.95 ريال سعودي.
- اشتري دجاج فاخر “اليوم” وزن 1000 جم بسعر 19.95 ريال سعودي. وهو سعر البيع الأساسي لعملاء لولو السعودية قبل الخصومات المقدمة من الهايبر والسعر بعد الخصم هو 19.95 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على كيلو سمك الحليب بسعر 15.90 ريال سعودي، بدلاً م سعر 27.95 ريال سعودي.
- كما تستطيع شراء حلواني مرتديلا لحم بقري دجاج متنوع الكيلو بسعر 41.90 ريال سعودي. بدلا من سعر 49.95 ريال سعودي وهو سعر البيع الأساسي للعملاء قبل الخصم.
- أيضا يمكنك شراء كيلو جبنة رومي مصرية قديمة بسعر 42.90 ريال سعودي. وأما بالنسبة لسعر بيع الكيلو للعملاء بعد الخصم هو 34.90 ريال سعودي.
- عروض على كيلو سمك شعور كبير بسعر 22.90 ريال سعودي، بدلا من سعر 31.95 ريال سعودي.
- جبنة شيدر إنجليزي معتدلة أبيض / أحمر الكيلو بسعر 33.90 ريال سعودي وبدلا من سعر 57.95 ريال سعودي.
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