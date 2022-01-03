نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مطعم هلا الفحيحيل والمنيو 2022 في الكويت بالأسعار.. ملك الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مطعم هلا الفحيحيل والمنيو 2022 في الكويت. يستقبل طلبات العملاء على مدار 24 ساعة. ويعتبر من مطعم هلا الفحيحيل من أشهر المطاعم في الكويت. التى تقدم أصناف مختلفة من الوجبات سواء لحوم أو دجاج أو حتي مقبلات وحلويات. وبالتالي يمثل رقم مطعم هلا الفحيحيل والمنيو 2022 أهمية كبيرة للمواطنين والمقيمين في الكويت. وتتواجد فروع مطعم هلا الفحيحيل في مختلف أنحاء دول العالم. ويتميز بجودة اللحوم والوجبات التى يقدمها بمذاق مميز.

رقم مطعم هلا الفحيحيل 2022

التواصل على رقم مطعم هلا الفحيحيل 2022 متاح على مدار 24 ساعة لتقديم ألذ الوجبات والحلويات والمشروبات. سواء من داخل الفروع أو للتواصل والحجز والاستعلام عبر رقم مطعم هلا الفحيحيل والمنيو 2022 الموحد: 96523919500+. وعنوان مطعم الفحيحيل في شارع المستوصف القديم، الكويت.

منيو مطعم هلا الفحيحيل

يضم منيو مطعم هلا الفحيحيل العديد من الوجبات والسندوتشات والعصائر بمختلف الأطعمة. ومن أبرز الأطباق الرئيسية على مطعم هلا الفحيحيل الآتي:

وجبات اللحوم المشوية

وجبة ريش مشوية بسعر 2.750 دينار.

شيش طاووف مشوي بسعر 2.500 دينار.

وجبة تكة مشوية بسعر 2.500 دينار.

كباب لحم مشوي بسعر 2.000 دينار.

وجبة دجاج مشوية على الفحم بسعر 2.500 دينار.

عرايس مشوية بسعر 1.500 دينار.

وجبة مشويات مشكل بسعر 2.100 دينار.

مشويات هلا باربيكو بسعر 8.500 دينار.

وجبة مشويات عائلي بسعر 10.500 دينار.

وجبات الدجاج

إليكم العديد من وجبات الدجاج والأطباق التى تم تحضيرها بطرق مميزة على النحو الآتي:

وجبة تشكن فيليه بسعر 2.000 دينار.

حلم بسعر 1.650 دينار.

وجبة مكسيكال بسعر 2.100 دينار.

شيش طاووق بسعر 1.800 دينار.

وجبة فرانسيسكو بسعر 2.100 دينار.

سوبريم بسعر 2.100 دينار.

وجبة تشكن برجر بسعر 2.100 دينار.

برجر لحم بسعر 1.800 دينار.

وجبة كبدة بسعر 2.100 دينار.

كورن تشكن بسعر 2.100 دينار.

وجبة بولو تشكن بسعر 2.100 دينار.

الزير بسعر 2.100 دينار.

وجبة تشكن رويال بسعر 2.100 دينار.

مشروم برجر بسعر 2.250 دينار..

وجبة كلوب بيبروني تشكن بسعر 2.100 دينار.

تكة بسعر 1.800 دينار.

وجبة أمتش بسعر 2.100 دينار.

هامور بسعر 2.100 دينار.

وجبة الشبح بسعر 2.250 دينار.

روشو بالكاجو بسعر 2.250 دينار.

وجبة طلياني بسعر 2.250 دينار.

ستيك دجاج بسعر 2.250 دينار.

وجبة فاهيتا موزيلات بسعر 2.100 دينار.

بولوستيك بسعر 2.100 دينار.

وجبة دجاج كورن بسعر 2.100 دينار.

وجبة لذيذة بسعر 2.100 دينار.

أسعار السندوتشات من مطعم هلا الفحيحيل

تتعدد أسعار السندوتشات من مطعم هلا الفحيحيل. ويمكنكم اختيار ما تشتهى أنفسكم من خلال الآتي:

ساندويتش الزعيم بسعر 1.400 دينار.

ساندويتش حلوم بسعر 0.500 دينار. كبدة بسعر 1.500 دينار. ساندويتش بيروني تشكن بسعر 1.500 دينار. جريل تشكن بسعر 1.500 دينار. ساندويتش كورن تكن بسعر 1.500 دينار. الزير بسعر 1.500 دينار. ساندويتش تكساس برجر بسعر 1.650 دينار. مشروم برجر بسعر 1.650 دينار. ساندويتش سبايسي تشكن بسعر 1.650 دينار. برجر أمريكي بسعر 1.950 دينار. ساندويتش روبيان بسعر 2.000 دينار. بيف برجر بسعر 2.500 دينار. ساندويتش برجر لحم بسعر 1.000 دينار. لذيذ بسعر 1.400 دينار. ساندويتش رويال بسعر 1.400 دينار. شاورما بسعر 0.700 دينار. ساندويتش بيض بالجبنة بسعر 0.350 دينار. مسقعة بسعر 0.300 دينار. ساندويتش كرافت بسعر 0.400 دينار. ساندويتش جبن مالح بسعر 0.300 دينار.

أسعار مقبلات مطعم هلا فرع الفحيحيل