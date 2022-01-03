فى دقيقتين.. تنظيف الكرشة باسهل واسرع طريقة فى العالم من غير افتكاسات هتتصدموا من النتيجة

فى دقيقتين.. تنظيف الكرشة باسهل واسرع طريقة فى العالم ، يخشى الكثير تنظيف الكرشة فهي تعتبر من أكثر الأمور الصعوبة حيث يحتاج لكثير من الوقت والجهد مما قد يسبب الإزعاج للكثير ولكن خلال مقالنا سنقدم لكم طرق بسيطة وسهلة لتنظيف الكرشة دون أي عناء أو شقاء ولا تأخذ الكثير من الوقت ولكن عملية التنظيف مهمة بشكل كبير لأنها تحوي الكثير من الفضلات التي يجب التخلص منها بشكل جيد بل لابد من تعقيمها أيضًا بعناية حتى لا تترك الجراثيم والميكروبات، وتواجه الكثير من السيدات صعوبات أثناء تنظيفها في المنزل لعملها لازواجهم، لذلك قد تلقينا هذه المشكلة وسوف نوضح إليكم أفضل طريقة تساعد كل سيدة في تنظيف الكرشة دون معاناة أو صعوبة تابعونا.

فى دقيقتين.. تنظيف الكرشة باسهل واسرع طريقة فى العالم

الكرشة من أكثر الأكلات صعوبة من حيث النظافة ولذا سنقدم لكم طريقة تنظيفها وهي كالتالي:

نضع الكرشة في ماء فاتر لمدة ربع ساعة ، ثم نسخن حوالي لترين من الماء في وعاء آخر مع قرص أسبرين

نصفي الكرشة من الماء الفاتر ونضعها في الماء المغلي مع الأسبرين لبضع دقائق

بعد ذلك نخرج الكرشة وننظفها بسكين حتى تصبح بيضاء نقية.

نقوم بغسل الكرشة بشكل جيد بالماء و ننقعها بكوب من الماء علية خل وليمون ثم اشطفها وبعد ذلك تستطيع طهيها.

تنظيف الكرشة بالليمون

نقدم إليكم في النقاط التالية طريقة سهلة وبسيطة تساعدك في تنظيف الكرشة من خلال استعمال مكون سحري وهو الليمون الذي ينقيها ويجعلها أكثر نظافة، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية: