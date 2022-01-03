شوف عروض بنده الأسبوعية الجبارة خصومات من 20 وحتي 60% ولفترة محدودة ألحق العرض

عروض بنده السعودية، شركة بنده من الشركات التي تم تأسيسها سنة 1970، كما أنها تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة صارت تختص بالأسواق التجارية وهذا من أجل بيع جميع المستحضرات والغذائية، ثم تم انتشارها بشكل كبير إلى أن أصبحت من الشركات الكبيرة والمشهورة في هذا المجال عن تواجد عدة مجموعات تختص في صافولا والتي استحوذتا من نهاية القرن رقم عشرين إلى ذلك اليوم، حيث أن شركة بنده في هذه المدة أصبح لديها نحو مائتي فرع متوزعين في حوالي ثمانية وثلاثون مدينة بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده الأسبوعية بمناسبة العام الجديد تصل إلى 70 %

عروض بنده السعودية

خصومات بنده يقدم أكبر الخصومات مع العروض المذهلة والقوية جدًا وهذا يتم حدوثه باستمرار، فقام الهايبر بتقديم هذه الخصومات والعروض اليوم الموافق الثالث من شهر يناير سنة 2022 إلى كافة عملاء شركة بنده، كما أن الكثير من المواطنين يترقبون تلك العروض ومعها أقوى وأروع الخصومات التي يقوم سوق بنده بتوفيرها، حيث أن هذه العروض تشمل على خصومات كبيرة وقوية على كل المنتجات والمستلزمات الغذائية وأيضًا الغير غذائية في السوق.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على كريمة الطبخ من النوع المراعي مقدار 500 مل سعرها يكون 10.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

خصومات بنده زيت دوار الشمس من النوع الشروق مقدار 1.5 لتر يكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده واحد لتر من الآيس كريم من النوع لندن ديري يكون بسعر 29.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية