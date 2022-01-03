نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم رهيب على الأجهزة المنزلية والهواتف والشاشات ضمن عروض بن داوود السنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم رهيب على الأجهزة المنزلية والهواتف والشاشات ضمن عروض بن داوود السنوية، أعلن هايبر بن داوود عن بدء مهرجان التخفيضات السنوي على كافة السلع والأجهزة مع بداية يناير الجاري. ونقدم لكم من خلال موضوعنا أبرز نلك العروض حيث توفر براون مجفف الشعر 2000 وات، وذلك بسعر 99 ريال بدلاً من 174 ريال مع خصم خاص بنسبة 44 بالمائة، وتوفرت فيليبس آلة نزع الشعر بسعر 219 ريال بدلاً من 257 ريال بخصم 15 بالمائة. كما توفرت فيليبس ماكينة حلاقة الشعر بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال بخصم يتجاوز 40 بالمائة، وسافال مكواة بخار للرحلات 700 وات بسعر 39 ريال بدلاً من 60 ريال بخصم 35 بالمائة في تصفيات بن داوود السنوية.

عروض بن داوود على الأجهزة والهواتف والشاشات

توفرت ضمن تخفيضات هايبر بن داوود تيفال شواية كهربائية 1700 وات بسعر 319 ريال بدلاً من 399 ريال بخصم 20 بالمائة، ومولينكس مفرمة كهربائية 400 وات سعة 500 مل بسعر 159 ريال بدلاً من 209 ريال بخصم يصل إلى الربع تقريباً، وفيليبس قلاية 1400 وات سعة 800 جرام بسعر 319 ريال بدلاً من 547 ريال بخصم 42٪. توفر ضمن عروض يناير 2022 في هايبر بن داوود إمبيريال خلاط متنقل بسعر 79 ريال بدلاً من 129 ريال، كما توفرت إمبريال قطاعة طعام صغيرة 37 وات سعة 160 مل بسعر 69 ريال بدلاً من 95 ريال.

وننتقل معاً إلى عروض شاشات التلفاز في بن داوود حيث توفرت دورا شاشة ال اي دي سمارت 50 بوصة، وبلغ سعرها 1599 ريال بدلاً من 1999 ريال بخصم 20 بالمائة، وتوفرت توشيبا شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 2199 ريال بدلاً من 2699 ريال بخصم 19 بالمائة. ومن ضمن عروض الإلكترونيات توفر آي لايف تاب تقنية الجيل الرابع 4G أندرويد V8 سعة 16 جيجابايت و1جيجا رام مع شاشة بحجم 7 إنش، وبلغ سعره 199 ريال بدلاً من 329 ريال بخصم يصل إلى 40٪، كما توفرت هواوي واتش فيت بسعر 449 ريال بدلاً من 499 ريال بخصم 10 بالمائة.

تخفيضات بن داوود يناير 2022

أما بالنسبة لأحدث تخفيضات الهواتف الذكية المتوفرة ضمن عروض بن داوود لشهر يناير 2022، فقد توفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 22 يدعم شبكة 5G بسعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام، وبلغ سعره داخل العرض 775 ريال. كما يتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 32 يدعم شبكة 5G بسعة 128 جيجابايت و6 جيجا رام بسعر 1049 ريال. وتوفر أيضاً عرض خاص على ماي كاندي كيبل 3 في 1 بسعر 59 ريال، وعرض آخر على ديل لاب توب 15.6 إنش ويندوز 10 سعة 4 جيجا رام بروسيسور كور i3 وHDD، ووصل سعره بعد الخصم إلى 1999 ريال ضمن تخفيضات بن داوود.