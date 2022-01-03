شوف أقوى عروض جرير عروض نهاية العام الأوفر على الهواتف الذكية واكسسواراتها مازالت مستمرة لا تفوتها Jarir

تقدم عروض جرير أقوى العروض والخصومات الأوفر على أكثر من 50000 ألف منتج مختلف في مجلة مكتبة جرير السنوية. كما أن العرض مازال مستمر في نشرة العروض الترويجية حتى 6 يناير 2022 على أحدث وأهم الأجهزة الإلكترونية المختلفة بأسعار تنافسية لن تجدها سوا هنا. وسوف نقوم بعرض الهواتف الذكية وأحدث الإصدارات واكسسواراتها وأهم وأفضل الماركات العالمية على أجهزة اللابتوب لا تفوت العرض.

أقوى عروض جرير نهاية العام الأوفر على الهواتف الذكية واكسسواراتها

كبرى تخفيضات وخصومات نهاية العام مازالت مستمرة على الكثير والكثير من المنتجات والأجهزة المختلفة لا تفوتها في نشرة العروض الترويجية الخاصة بمكتبة جرير.

خصم 200 ريال على هاتف سامسونج جالاكسي ايه 72، بشاشة مقاس 6.7 بوصة، وبطارية سعتها 5000 مللي امبير. كما يحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية بدقة 5+8+12+64 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. أما مساحة الذاكرة الداخلية فهي 128 جيجا بايت، بينما العشوائية سعتها 8 جيجا بايت رام. بسعر 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي.

احصل على خصم 200 ريال على جوال هواوي نوفا 8 أي، بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، ومزود بأربع كاميرات خلفية بدقة 2+2+8+64 ميجا بيكسل. كما ان مقاس الشاشة 6.67 بوصة، وسعة البطارية 4300 مللي أمبير. وذاكرة الهاتف الداخلية سعتها 128 جيجا بايت، والعشوائية 8 جيجا بايت رام. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1399 ريال سعودي.

خصم 14 ريال على ملحق لكاميرا الهواتف الذكية مثل أيفون 13 برو ماكس، وأيفون 13 بسعر 45 ريال بدلاً من 59 ريال سعودي.

خصم 23% على ساعة سامسونج جالكسي، بسعر 1149 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي.

خصم 200 ريال على هاتف فيفو واي 72 من الجيل الخامس، بكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+8+64 ميجا بيكسل. كما أن سعة البطارية 5000 مللي أمبير، ومقاس الشاشة 6.58 ميجا بيكسل. كما يحتوي على رام مساحتها 8 جيجا بايت، وتخزين داخلي بسعة 128 جيجا بايت. بسعر 1099 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير العملاق على أحدث أجهزة اللابتوب العملاقة

احصل على خصم 400 ريال على لابتوب اتش بي بافيلون، بمعالج انتل كور اي 7، وشاشة مقاسها 15.6 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10. كما أن مساحة الرامات 16 جيجا بايت، ومساحة قرص التخزين 1 تيرا بايت اتش دي دي، و256 جيجا بايت اس اس دي، ومزود بكارت شاشة مساحته 4 جيجا بايت. بسعر 4899 ريال بدلاً من 5299 ريال سعودي.

تخفيضات Jarir الجبارة على الهواتف الذكية