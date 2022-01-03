نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض jarir bookstore مكتبة جرير المجمعة وأحدث تخفيضات يناير 2022 على الجوالات واللابتوب والأجهزة اللوحية في المقال التالي
عروض jarir bookstore مكتبة جرير، تعتبر مكتبة جرير من أهم وأشهر المكتبات التي ظهرت حديثًا، تحتوي مكتبة جرير على العديد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المكتبية والعديد من المنتجات الأخرى، وكل فترة تقدم مجموعة من العروض والخصومات على جميع المنتجات الخاصة بها وهناك مجموعة من العروض تكون بشكل أسبوعي، وإليكم خلال موضوع اليوم بعض العروض التي تقدم في مكتبة جرير لشهر يناير 2022.
عروض جرير بالمملكة 2022.. تخفيضات جريئة وخصومات مزلزلة على أجهزة اللابتوب والشاشات والكمبيوتر
أسباب كثرة عروض جرير اليوم وكل يوم
تتميز مكتبة جرير بالعديد من السمات التي تجعلها مفضلة لمعظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وإليكم بعض هذه المميزات:
- أول شيء الإدارة القوية.
- المحافظة على الجودة بشكل دائم.
- يوجد بها جميع الأدوات والأجهزة الالكترونية والأدوات المدرسية.
أحدث عروض جرير لشهر يناير 2022
قم بالتسوق في مكتبات جرير داخل أي فرع من فروعها في المكتبة العربية السعودية وسوف تحصل على بعض العروض المميزة:
- تخفيضات جرير سماعة رأس نوعها ستير سيرس أركتس بريم سعر مميز جدًا فقط 299 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم تلفزيون من نوع إل جي حجم 65 بوصة بسعر مميز جدًا داخل العرض فقط 5799 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير آيفون 13 ميني سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر مميز جدًا فقط 3299 ريال سعودي ومع هذا يحصل المشتري على هدية بقيمة 490 ريال سعودي.
- لابتوب جرير وحاسوب ماك بوك من آبل بسعر مميز فقط 4899 ريال سعودي.
- عرض جرير يوجد كتاب إلكتروني بعنوان من ينال الترقية ومن لا ينالها بسعر 24.99 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير كمبيوتر لوحي مخصص للأطفال من شركة هواوي بسعر مميز فقط 599 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات وسوار اللياقة البدنية من شركة هواوي باندا 6 بسعر مميز فقط 199 ريال سعودي.
- جرير ايباد برو وآيباد ميني كومبيوتر لوحي يدعم كل الشبكات بسعر 2349 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف فيفو وأي 20 سعته التخزينية 64 جيجا بايت بسعر 569 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات وهاتف سامسونج فليب الذكي بسعر 3599 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات هاتف هواوى نوفا 8 بسعر 1599 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي ساعة هواوي جي تو بسعر 569 ريال سعودي.
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