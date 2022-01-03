نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم يناير 2022 يتم تحديثها باستمرار والخصم على اللوازم المنزلية يتعدى ال50% في المقال التالي
عروض العثيم يناير 2022، عروض العثيم من أسواق عبدالله العثيم السعودية كموضوع من أهم المواضيع التي يجب ان اتحدث عنها وذلك لان عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون حول هذا الموضوع، وذلك لان أسواق العثيم دائمًا تحضر لهم المفاجآت المختلفة في عروضها التي تقدمها على منتجاتها، وإليكم خلال هذا المقال العديد من العروض التي يقدمها العثيم بمناسبة السنة الجديدة جميع العروض مميزة للغاية وخصومات قد تصل إلى 50%.
عروض العثيم السعودية 2022 خصم شامل على كافة المنتجات.. مقاضيك المنزلية هذا الشهر غير
مجموعة أسواق عبدالله العثيم
مجموعة أسواق عبد الله العثيم ضمن الشركات المساهمة في السعودية ومن أكبر شركات التجزئة بالمملكة ومؤسسها هو عبدالله العثيم الذي صممها في البداية وكانت عبارة عن فرع صغير ولكن مع مرور الوقت تم التوسع فيه وأصبح هناك عدد لابأس به من الفروع بل أصبح هناك فروع له في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
مفاجآت خاصة في عروض العثيم اليوم الاثنين
يوجد العديد من المفاجآت في عروض العثيم الاسبوعية التي يقدمها العثيم هذه الأيام، وإليكم بعض هذه العروض:
- تخفيضات العثيم يوجد تفاح أفر سعر الكيلو 5.75 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية يوجد برتقال عصير سعر الكيلو 3.25 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم يوجد برتقال أبو صرة سعر الكيلو 3.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين يوجد كلمنتينا سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم يوجد ليمون سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم يوجد طماطم سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم سعر كيلو الثوم داخل العرض 6.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب يوجد تورتة بلاك فورست كبير سعرها 49.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بصل أحمر سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده يوجد زنجبيل سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم يوجد زبدة فول سوداني سعر العبوة 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه يوجد كريم نيفيا عبوة حجمها 200 ملي سعرها 14.95 ريال سعودي.
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