شوف عروض بن داود في بداية السنة أقوى التخفيضات bin dawood

عروض بن داود المميز بمناسبة بداية العام الجديد تقدم باقة رائعة من مئات الأصناف في بروشور عروض bin dawood. تتضمن العروض خصومات كبيرة على السلع الغذائية المختلفة ومساحيق التنظيف للبيت والملابس والأواني أيضا. من بين العروض خصم بقيمة ٥٠٪ على جميع أنواع بهارات مجدي. كما توجد تخفيضات على المعلبات، الدجاج، الأرز البسمتي فضلا عن مئات المنتجات الأخرى.

عروض بن داود

احصل على ربطتين من زيت عافية مكونة من ربطتين كل ربطة عبارة عن عبوتين سعة لتر ونصف مقابل ٦٤ ريال فقط بدلا من ١٠٧ ريال. بينما سعر الربطة الواحدة ٣٤ ريال بدلا من ٥٠ ريال.

اشتري ثلاث حبات من مكرونة رنا واحصل على ثلاثة مجانا مقابل ٩ ريالات بدلا من ٢١ ريال.

بوني مامن كراميل وزن ٣٨٠ جرام اشتري حبة واحصل على الثانية مجانا مقابل ٢٤ ريال بدلا من ٥٠ ريال.

Bin dawood offers

حفائض أطفال بامبرز اشتري عبوة واحصل على الثانية مجانا مقابل ٥٤ ريال بدلا من ١٣١ ريال.

اشتري منظف الأرضيات ديتول بروائح مختلفة واحصل على عبوة مجانا مقابل ٦٩ ريال بدلا من ١٤٢ ريال. سعر الحبة داخل العرض ٤٤ ريال بدلا من ٧١ ريال.

أربعة عبوات بالإضافة إلى عبوتين مجانا من لحم تونا خفيف بوتان وزن الحبة ١٨٥ جرام. بسعر ٣١ ريال بدلا من ٤٧ ريال.

أسواق بن داود

تقدم المجموعة عروض خاصة على المنتجات الطازجة مثل اللحوم والدجاج والخضروات.

احصل على خصم بقيمة ١١ ريال على بيبي مرتديلا لحم / دجاج سعر الكيلو ٢١ ريال بدلا من ٣٢ ريال.

كيلو من أوصال اللحم البرازيلي للطبخ بسعر ٢٩ ريال بدلا من ٣٩ ريال اشتريه ووفر عشرة ريالات في كل كيلو.

وفر عشرين ريال عند شراء كيلو من شاورما اللحم البقري مقابل ٣٩ ريال بدلا من ٥٩ ريال.

Bin dawood