فكرة جديدة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 20 كيلو في ثواني بدون تعب أو مجهود

نجد أن البعض يعاني من ازمة تقشير الثوم في المنزل خاصة لو كانت فصوص الثوم صغير لأن ذلك يؤلم اليد، وكثير من الأمهات يحبون أن يقومو بتخزين الثوم لسهولة وضعه في الأكل دون الحاجة إلى التقشير كل يوم وذلك لأن معظم المطبوخات تحتاج إلي ثوم وذلك سبب تقشيره يومياً، ولكن في ذلك المقال سوف نعرض لكم افكار لتقشير الثوم بسرعة بدون أي مجهود أو تعب.

أفكار لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ وبدون مجهود

من أبرز الأفكار الخاصة بتقشير الثوم هي الأفكار التالية:

وضع كوب من الماء الدافئ في وعاء ثم قم بوضع كمية الثوم التي تريد تقشيره وعليك وضعها في الوعاء.

ثم تترك الثوم في الوعاء والماء لمدة نصف ساعة أو أقل.

قم بتحريك الثوم في وعاء بملعقة أو شوكة أو أي أداة لتقليب اخرى.

بعد ذلك قم بتصفية المياه من الثوم تماماً.

قم بتقشير الثوم سيكون سهل للغاية ولا يحتاج إلى وقت أو مجهود نهائياً أو حتى تجريح لليد.

وممكن تخزين الكمية فى الفريزر واستخدامها عند كل الاكلات.

بعض الطرق لتقشير الثوم بسهولة