شوف منيو كنتاكي جدة 2022

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عمر شويل - جدة يكون البحث عن منيو كنتاكي جدة 2022 من العمليات المهمة وخصوصاً لعشاق كنتاكي في السعودية أو في جدة بالتحديد، حيث أن سلسلة كنتاكي تقوم بتوفير وجبات شهية ومميزة استطاعت أن تنال استحسان جميع العملاء وعشاق المطاعم، ولذلك سوف نقدم إليكم المنيو الخاص بسلسلة كنتاكي وقائمة الأسعار.

منيو كنتاكي جدة 2022

إن سلسلة مطاعم كنتاكي تعمل على توفير الكثير من الوجبات اللذيذة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، واستطاعت هذه الوجبات أن تنال إعجاب كافة المواطنين في جدة، ويكون المنيو عبارة عن هذه الوجبات.

وجبات فردية في مطاعم كنتاكي جدة

تقوم كنتاكي بتوفير مجموعة من الوجبات الفردية، التي تتمثل فيه

كريسبى ستريبس تكون هذه الوجبة بسعر 24 ريال سعودي.

الأرز بالدجاج الفيليه تكلفتها 16 ريال.

رويال ستربس حار أو بارد بسعر 10 ريال سعودي.

تشيلي بتكلفة 24 ريال.

تشيكن فيليه كومبو سعر هذه الوجبة 23 ريال سعودي.

وجبات الأطفال في كنتاكي جدة 2022

تحرص سلسلة مطاعم كنتاكي بشكل كبير على الاهتمام بالأطفال، ولذلك تقدم هذه الوجبات المميزة:

ستربس للأطفال تكلفة هذه الوجبة 10 ريال سعودي.

برغر مخصص السعر 10 ريال.

ناجتس للأطفال بسعر عشر ريالات.

الوجبات العائلية من كنتاكي جدة

ولا تنسي سلسلة مطاعم كنتاكي أن تضيف مجموعة من الوجبات العائلية إلى المنيو الخاص بها، وتكون الوجبات بهذه الأسعار:

الوجبة العائلية التي تكفي أربعة أشخاص سعرها 59 ريال سعودي.

وجبة الحفلات تكفي حوالي 10 أفراد وبسعر 112 ريال.

الوجبة الاقتصادية وهي وجبة تكفي سبع أفراد، سعرها 88 ريال سعودي.

خطوات الطلب من كنتاكي جدة أون لاين

كما أن كنتاكي قامت بتوفير إمكانية إجراء الطلبات من خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت، وتكون خطوات الطلب كما يلي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لـ كنتاكي في السعودية.

تحديد الوجبة التي ترغب في شرائها.

القيام بتحديد العنوان.

إدخال البيانات المطلوبة حتى تتم عملية الشراء بنجاح.

رقم التواصل مع كنتاكي الموحد

تسعى سلسلة كنتاكي في المملكة لإرضاء جميع العملاء، ولذلك قامت بتقديم رقم واحد حتى يتم من خلاله الرد على مختلف في استفسارات وأسئلة الأفراد وإمكانية الطلب من هذا الرقم في أي مكان بالمملكة، حيث يستطيع المواطنين التواصل علي رقم 9200211 لكي يمكنهم الاستمتاع بكثير من الخدمات عبر هذا الرقم.