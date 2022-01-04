شوف خصومات 60% على الجوالات في اكسترا السعودية الآن

حرصت اكسترا السعودية على أن توفر إلى الكثير من عملائها مجموعة من العروض والتخفيضات على مختلف الجوالات من أفضل الماركات العالمية، فكل ما ترغب فيه من هاتف محمول ستجده لدى اكسترا فمن خلال هذا المقال سوف نذكر إليكم أفضل عروض وخصومات اكسترا على الهواتف المحمول.

عروض اكسترا في السعودية على الجوالات

سنقدم إليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

تحتوي العروض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفرة باللون الأزرق.

هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

توافر العروض هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف سامسونج نوت 20، 4 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.

تقدم العروض هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

تضم العروض هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرصاصي الداكن.

عروض اكسترا على هواتف المحمول

تعمل اكسترا على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف الأنواع من هواتف المحمول وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك العروض: