نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أبرز عروض هايبر لولو في السعودية على المواد الغذائية.. اعرفيها الآن والحقي وفري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبرز عروض هايبر لولو ماركت، والتي دائما ما يبحث عنها المستهلك السعودي بشكل خاص، ولعل ذلك بسبب شهرة لولو هايبر ماركت في المنطقة العربية كلها، لا سيما في منطقة الخليج العربي، حيث ذاع صيت المجموعة الهندية متعددة الجنسيات بعروضها الجبارة وخصوماتها الكبيرة على جميع المنتجات بأنواعها المختلفة، ونحن هنا بصدد استعراض أبرز عروض lulu hyper market في المملكة العربية السعودية على المنتجات الغذائية، إذ أنه يصعب حصر جميع العروض في موضوع واحد عزيزي قارئ “ثقفني“، وذلك لأن ذلك سيكون مدعاة للملل لك عزيزي القارئ، وسنتناول أبرز تلك العروض كما يلي.

أولاً عروض هايبر لولو في السعودية على المواد والمنتجات الغذائية

سوف نعرض لحضراتكم هنا أبرز عروض لولو هايبر ماركت السعودية على المنتجات والمواد الغذائية. والتي تشمل اللحوم الطازجة، والفواكه والخضروات، وكذلك الأسماك الطازجة أيضا. والمعلبات، لكن أيضا لن نستطيع أن نوفيها إليك عزيزي القارئ بشكل كامل، وأبرزها ما يلي.

1- بعض اللحوم الطازجة من هايبر لولو ماركت

لحم بقري نيوزيلندي شرائح رقيقة وزن 350 جرام تقريباً بسعر 20.90 ريال سعودي.

جرام تقريباً بسعر ريال سعودي. مكعبات لحم بقري نيوزيلندي قليل الدسم وزن 500 جرام تقريبا بسعر 29.15 ريال.

جرام تقريبا بسعر ريال. 500 جرام من اللحم الجاموسي الهندي المفروم بسعر 18.50 ريال.

جرام من اللحم الجاموسي الهندي المفروم بسعر ريال. لحم بقري محلي بدون عظم (مشفي) 500 جرام تقريبا بسعر 19.45 ريال.

جرام تقريبا بسعر ريال. سجق بقري برازيلي وزنه 300 جرام بسعر 12.25 ريال.

جرام بسعر ريال. ستريبلوين لحم بقري استرالي وزن 500 جرام تقريبا بسعر 44.50 ريال.

لحم بقري استرالي وزن جرام تقريبا بسعر ريال. 300 جرام لحم بقري نيوزيلندي شرائح من السيلفر سايد بسعر 17.95 ريال.

جرام لحم بقري نيوزيلندي شرائح من السيلفر سايد بسعر ريال. مكعبات لحم بقري نيوزيلندي رول 500 جرام بسعر 61.45 ريال.

ريال. 500 جرام لحم نيوزيلندي مفروم قليل الدسم بسعر 29.15 ريال.

جرام لحم نيوزيلندي مفروم قليل الدسم بسعر ريال. لحم عجل هندي مشفي وزن 500 جرام بسعر 23.25 ريال.

وهنا رابط الصفحة الخاصة باللحوم الطازجة على موقع ماركت لولو هايبر ماركت للمزيد من المنتجات.

2- بعض الأسماك الطازجة وأسعارها

فيليه سمك الهامور الطازج وزن 500 جرام بسعر 61.50 ريال.

جرام بسعر ريال. سمك نيزر وزن 1 كجم تقريبا بسعر 7.90 ريال.

تقريبا بسعر ريال. سمك المكرونة 1 كجم محلي بسعر 9.90 ريال.

محلي بسعر ريال. 500 جرام جمبري كبير (روبيان) مستزرع طازج 100/80، لكن غير منظف بسعر 12.45 ريال.

جرام جمبري كبير (روبيان) مستزرع طازج 100/80، لكن غير منظف بسعر ريال. سمك ربيب وزن 4 كجم بسعر 95.60 ريال.

بسعر ريال. سمك زبيدي فضي طازج وزن 500 جرام بسعر 42.45 ريال.

جرام بسعر ريال. 1 كيلو سمك بلطي حي بسعر 25.9 0 ريال.

كيلو سمك بلطي حي بسعر 0 ريال. 500 جرام روبيان صغير (جمبري)، لكن غير نظيف بسعر 8.95 ريال.

جرام روبيان صغير (جمبري)، لكن غير نظيف بسعر ريال. سمكة الحبار الصغيرة 1 كجم بسعر 14.90 ريال.

كجم بسعر ريال. رأس سمك السلمون النرويجي 500 جرام تقريبا بسعر 11.00 ريال.

وللمزيد أيضا حول العروض عن الأسماك الطازجة يمكنكم عزيزي القارئ زيارة رابط الصفحة الخاصة بالأسماك الطازجة على موقع لولو ماركت.

أبرز عروض هايبر لولو ماركت في السعودية على الفواكه والخضروات الطازجة

تفاح فوجي جامبو وزن 1 كجم، بسعر 11.95 ريال.

فوجي جامبو وزن كجم، بسعر ريال. تفاح روكيت نيوزيلندي 3 قطع بسعر 10.50 ريال.

قطع بسعر ريال. الليمون الكليمونتي المغربي وزن 1 كجم بسعر 5.95 ريال.

كجم بسعر ريال. أيضا البرتقال البسرة المغربي وزن 1 كجم بسعر 10.95 ريال.

كجم بسعر ريال. يوسفي باكستاني وزن 1كجم بسعر 4.95 ريال.

بسعر ريال. كرفس أخضر وزن 500 جرام بسعر 5.00 ريال.

ريال. كرفس أمريكي 500 جرام بسعر 14.00 ريال.

ريال. ربطة ملوخية خضراء بسعر 2.95 ريال.

خضراء بسعر ريال. ربطة جرجير أخضر طازه بسعر 1.25 ريال.

أخضر طازه بسعر ريال. 500 جرام بنجر بسعر 4.50 ريال.

هنا نكون قد انتهينا من سرد أبرز المنتجات الخاصة بالفاكهة والخضراوات وللمزيد إليكم الصفحة الخاصة بالخضار والفاكهة على موقع ماركت لولو.

والآن نعرض عروض المعلبات من هايبر لولو ماركت، لكن أيضا لن نستطيع أن نوفيها جميعها، وإليكم أبرز الأسعار والعروض على المعلبات.

علبة فرشلي “بلوبيف” لحم معلب وزن 340 جرام تقريبا بسعر 14.50 ريال.

جرام تقريبا بسعر ريال. برطمان حمص حب طازج واسمه أيضا (حمص الشام) وزن 370 جرام بسعر 4.35 ريال.

تونة “ هنا ” الممتازة مدخنة وزن 150 جرام بسعر 7.70 ريال.

” الممتازة مدخنة وزن جرام بسعر ريال. كينوا وجبة تونة بالخلطة التايلندية الحارة وزن 153 جرام تقريبا بسعر 12.95 ريال.

جرام تقريبا بسعر ريال. علبة بازلاء خضراء ماركة “لونا” وزن 284 جرام بسعر 2.00 ريال.

وللمزيد أيضا عن المعلبات يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لمنتجات المعلبات على موقع لولو هايبر ماركت.

كانت هذه أعزائي القراء لموقع “ثقفني” نبذه مختصرة عن أبرز عروض هايبر لولو ماركت في المملكة العربية السعودية. لكن جميع ما تم ذكره متوفر الآن. وأيضا ما هو موجود في الصور المرفقة. لكن للمزيد من الاطلاع والأسعار عليكم بزيارة الموقع الرسمي لهايبر لولو ماركت.