شوف خصومات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية مستمرة وبقوة

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عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية مستمرة وبقوة - ثقفني
هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية هو أساس إحتياجات كل منزل، حيث يوفر كل السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل بيت من سلع غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات للنظافة وللعنايه الشخصية، وسوف نتناول الأن العرض الأسبوعي بالتفصيل.
عروض هايبر بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية :
يتواجد داخل هايلر بنده العديد من الخصومات والتخفيضات على منتجات اللحوم والدواجن والالبان والجبن والخضروات والفاكهة وسوف نتناول العرض على قسم السلع الغذائية بالتفصيل في الأسطر الأتية:-
- دجاج ساديا يتميز بجودة العالية ويعد هو الأكثر مبيعاً على الإطلاق لكونه مضمون 100٪،سعر الحبة 1100 كجم قبل العرض 16.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي، والكرتون (10×1100كجم) السعر قبل العرض 159.95 والسعر داخل العرض أصبح 135.95 ريال سعودي.
- أفخاد دجاج رفيعة (900كجم)،لعمل اشهي الأطعمة بدجاج عالي الجودة وذات مذاق رائع كالكنتاكي ودبابيس الدجاج المشوية، السعر قبل العرض 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.
- برجر بقري 1كيلو السعر قبل العرض 31.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.
- بطاطس مقلية اكثر قرمشة 2.5 كيلو /رفيعة 2.5 كيلو، السعر قبل العرض 34.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.95 ريال سعودي.
- صدور دجاج 2.5 كيلو، السعر قبل العرض 79.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 61.95 ريال سعودي.
- خضار مشكل ساديا عالي الجودة وخالي من المواد الحافظة، بازيلاء خضراء/ذرة حلوة/فاصوليا خضراء مقطعة/خضار مشكل مع ذرة 500جرام، السعر قبل العرض 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 8.95 ريال سعودي.
عروض هايبر بنده على المنظفات:
- مسحوق غسيل مركز برسيل (6.8 كيلو) السعر للحبة قبل العرض 59.95 ريال سعودي والسعر داخل العرض أصبح 42.95 ريال سعودي.
- مسحوق غسيل اريال مركز/البلاتيني(5/4.5 كيلو) السعر قبل العرض 89.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 44.95 ريال سعودي.
- مسحوق غسيل مركز أومو أكتف (7كيلو)السعر قبل العرض 59.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي.
- سائل غسيل الصحون بقوة بديلة للمبيض فيري بلس (800مل)السعر للحبة قبل العرض 15.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 9.95 ريال سعودي.
- شامبو لغسيل العباية تايد (1.8/1.85 لتر) السعر قبل العرض 26.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.
- منعم الأقمشة مركز داوني(1.38/1.5 لتر) السعر للحبة قبل العرض 33.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 21.50 ريال سعودي.
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