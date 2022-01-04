رموشك وحواجبك خفيفة تعالى اقولك على طرق طبيعية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش والنتيجة مضمونه100%

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب، كثافة الرموش والحواجب من علامات جمال المرأة الذي يميزها ويعطيها جاذبية خاصة وتعاني كثير من السيدات من تساقط الرموش أو الحواجب نتيجة تتبع الطرق الخاطئة وتبدأ في البحث عن الطرق الطبيعية التي لا تؤثر عليهم ومن خلالنا سوف نقدم أهم الطرق الطبيعية لتكثيف الرموش والحواجب.

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

يوجد طرق عدة لتكثيف الحواجب ومنها:

الطريقة الأولى لتكثيف الرموش والحواجب

نحضر وعاء أو طبق متوسط الحجم ونضع به كمية من زيت الخروع.

نضيف ملعقة من زيت الفيتامين ونخلطهم جيدًا.

باستخدام قطعة من القطن أو فرشاة ماسكرا قديمة نغمسها في الخليط و نضعها على الرموش والحواجب.

يُفضل عمل الوصفة في الليل حتى نترك الخليط من الليل حتى الصباح.

بعد ذلك نقوم بغسل الرموش والحواجب بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميًا حتى نحصل على النتيجة التي نريدها.

الطريقة الثانية لتكثيف الرموش والحواجب

مكونات المستخدمة تكثيف الرموش والحواجب

ملعقتين من بياض البيض.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة تكثيف الرموش والحواجب

في وعاء نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ونقلبها جيدًا.

باستخدام فرشاة الحواجب نقوم بتوزيع الخليط على الرموش والحواجب جيدًا.

نترك الخليط لمدة ساعتين ونقوم من وقت إلى آخر بتدليك الرموش.

بعد مضي الوقت نغسله بالماء الدافئ وتكرر الوصفة يومًا بعد يومًا حتى نلاحظ الفرق والتغيير في كثافة الرموش والحواجب بالإضافة إلى أن تلك الوصفة من الوصفات المغذية للبشرة.

الوصفة الثالثة لتكثيف الرموش والحواجب