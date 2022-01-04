نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع وصفة لتطويل الشعر سنتيمترات اسبوعيا مع الخلطة الهندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسرع وصفة لتطويل الشعر، اليوم نتطرق معا لأقوي وصفة طبيعية لتطويل الشعر سريعاً، فمنذ أن تدخل الفتاة في مرحلة المراهقة، وحتى تبلغ مرحلة الشيخوخة فإنها تحلم بالحصول على شعر طويل، حيث أن الشعر الطويل يعد من أهم مظاهر الجمال لدى المرأة، والذي تظل تبحث عنه سواء باستخدام منتجات الشعر، أو باستخدام الوصفات الطبيعية، نظرا لوجود بعض الوصفات التي تساعد في إطالة الشعر على المدى البعيد، وسنتعرف على طرق تحضير وصفات طبيعية لتطويل الشعر سريعاً، كما استعرض اليوم معكم وصفة لتفتيح البشرة بجانب ماسك لتفتيح البشرة الجافة والدهنية.

اسرع وصفة لتطويل الشعر

وصفة الليمون وزيت الزيتون لإطالة الشعر، حيث يساعد الليمون وزيت الزيتون على إطالة الشعر سريعاً بالإضافة إلى ترطيبه، والتخلص من القشرة، وذلك عند خلط مقادير متساوية من عصير الليمون وزيت الزيتون والماء للحصول على خليط متجانس ثم نقوم بفرده على الشعر مع التدليك، ويتم تغطية الرأس بمنشفة رطبة، ويترك لمدة 25 دقيقة مع غسل الشعر بالماء والشامبو، والتكرار مرة واحدة أسبوعياً.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

وصفة الألوفيرا لتطويل الشعر

تحتوي الألوفيرا على أنزيمات محللة للبروتين بإزالة الخلايا الميتة المتواجدة في فروة الرأس، والتي تزيد من نمو الشعر، وذلك باستخراج الألوفيرا من نبات الصبار، واستخدامه في تدليك فروة الرأس، ويترك لمدة ساعة قبل غسله بالمياه والشامبو مع تكرار ذلك مرتين أسبوعياً.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

وصفة زيت الخروع وعصير الليمون وهي واحدة من اهم وصفات طبيعية لتطويل الشعر، حيث يعد زيت الخروع من أكثر الزيوت التي تحفز نمو الشعر، كما أن الليمون يعمل على حل مشاكل القشرة، وذلك بتسخين كمية من زيت الخروع حتى يدفأ قليلاً ثم يوضع في وعاء مع إضافة عصير الليمون إليه، ونقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط مع تغطية الشعر بمنشفة ساخنة، ويترك لمدة 25 دقيقة، والاستمرار على ذلك مرتين كل أسبوع.

وصفة حليب جوز الهند

يتم تدليك الشعر بحليب جوز الهند، ونتركه على الشعر لمدة ليلة كاملة مع غسل الشعر بالماء البارد في الصباح، حيث يعمل حليب جوز الهند على تعزيز نمو الشعر لاحتوائه على بروتينات،وحديد.

وصفة البيض لتطويل وتكثيف الشعر في يومين

من الوصفات المذهلة في تطويل الشعر هي وصفة البيض التي أثبتت فعليتها على تكثيف الشعر وتطويله سريعا، فمن خلال خفق بيضة وتوظيعها على الشعر ويمكن دمج معها كمية من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وبعد التدليك لدقائق يغطي الشعر بمنشفة وبعد مرور ساعتين يشطف الشعر بالماء البارد والشامبو، تكرر تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك مع المواظبة عليها.