شوف حتى نفاذ الكميات فقط عروض جرير Garir على جميع الإلكترونيات بخصومات خاصة جداً تصل إلى 50% بجميع الفروع

فقط حتى نفاذ الكميات نقدم لكم أحدث عروض جرير Garir الحصرية على كافة أنواع الإلكترونيات الحديثة بجميع فروع مكتبات جرير المنتشرة بمدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل: جميع أنواع الهواتف الذكية الحديثة لفترة محدودة، وكذلك تضم كافة أنواع الشاشات الحديثة، كما تتوفر بهم خصومات عديدة على أسعار اللابتوبات بأنواعها، وكذلك تتوفر بالفروع خصومات أخرى مميزة على أسعار ملحقات الإلكترونيات بأنواعها بأسعار مميزة تستمر من بداية يناير، وحتى نفاذ الكميات، كل هذه الخصومات وأكثر متوفرة فقط من خلال موقع ثقفني بكل التفاصيل.

عروض جرير من بداية يناير وحتى نفاذ الكميات Garir offers

تتوفر بكافة فروع مكتبات جرير العديد من الخصومات المميزة على أسعار كافة أنواع الشاشات الحديثة، والتي تشمل: خصم خاص على سعر التلفزيون الذكي من Haier U6900 بخصم 1900 ريال سعودي، كما لديهم خصومات مميزة أخرى على أسعار التلفيزيونات الذكية من Tcl مع هدية مجانية بقيمة 399 ريال سعودي، والتي تبدأ قيمة الخصم بها من 500 ريال سعودي، ويتوفر بالفروع أيضاً تنزيلات حصرية على أسعار الشاشات الذكية من Xiaomi L50M66AEU بخصم يصل 950 ريال سعودي بتنزيلات تصل إلى 950 ريال سعودي، وخصومات أخرى منهم على أسعار شاشات Xiaomi بحجم 55 بوصة، وخصومات أخرى عديدة.

خصومات خاصة من مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض مكتبات جرير على أسعار الشاشات الأخرى بأنواعها، ومنهم: خصم خاص على سعر شاشة LG بخصم يصل إلى 2700 ريال سعودي 70 بوصة بخصم 39% LG UHD TV، وخصومات أخرى منهم شاشة هاير بحجم 70 بوصة بخصم 2600 ريال سعودي، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار العديد من الشاشات الذكية مختلفة الأحجام والأسعار.

تنزيلات بداية العام من مكتبات جرير لفترة محدودة Garir offers

تنزيلات حصرية من مكتبات جرير فقط لفترة محدودة على كافة الإلكترونيات الحديثة الموضحة بالصورة السابقة، ومن بينهم: خصم مميز على سعر هاتف سامسونج جالكسي Sumsung galaxy A72 بخصم يصل إلى 200 ريال سعودي، وغيرهم من خصومات على أسعار هاتف هواوي نوفا Huawei Nova 81 بخصم يصل إلى 200 ريال سعودي، وغيرهم العديد من التنزيلات الحصرية الأخري.