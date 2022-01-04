نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 60% في العثيم السعودية الآن على كافة السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية، وفرت أسواق العثيم إلى كافة عملائها تخفيضات عروض بمناسبة الأيام الأولى من السنة، فتشمل الخصومات مختلف المنتجات الغذائية بالإضافة لمستلزمات التنظيف مع الأجهزة الكهربائية ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف على أقوى تخفيضات وعروض العثيم أول أيام السنة.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

توفر العثيم في المملكة العربية السعودية الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” جبن الزهار بالإضافة إلى زبيب ومرتديلا أمريكانا بقري وكذلك مكدوس سوري، دقة مدينى إسناد وقهوة هواري عربي وكذلك زنجبيل مطحون هندي، الفاكهة فهي متعددة مثل مانجو يمني وباذنجان اسود رومي وكذلك بصل أحمر كبير”، توفر العثيم إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها أيضًا كلًا من” مربي حلواني فراولة، كب كيك يمامية غندور فانيليا، تونة حدائق كاليفورنيا خفيف، دقيق كويتي درجة أولى، سن توب شراب برتقال ويشمل العرض أيضًا الكثير من الحلويات مثل تورتة ميل في مربي مشمش، ماكرون كب كيك بالكريمة، دونات ميني ودونات كبيرة، زود كرواسون جبن بيضاء، يحتوي العرض أيضًا على جبن ماك تشيز فيتا وإسطمبولي”.

تخفيضات العثيم في السعودية

وفر أسواق العثيم مع نهاية كل أسبوع الكثير من الخصومات على مختلف منتجاتها التي من بينها كلًا من الآتي” مايونيز هيرمان لايت، مايونيز هيرمان ضغاط، مايونيز هيرمان، صلصة سلطة هيرمان إيطالية، خردل هيرمان روبوت، كاتشب طماطم هيرمان زجاج، كاتشب هيرمان حار مع ثوم، شطة هيرمان حارة، خل هيرمان ابيض، معجون طماطم هيرمان، مايونيز قودي بالليمون، خل هالي ابيض، مايونيز هالي، كاتشب طماطم تيفاني.

وتضم العروض أيضا مايونيز نور، خل قودي ابيض، مايونيز مازولا برطمان، صلصة فرشلي بالخلطة الروسية، صلصة باربكيو فرشلي اصلي، كاتشب طماطم السعودية، كاتشب طماطم هالي، صلصة فرشلي سباغتي بالمشروم، خردل فرشلي، مايونيز فرشلي، خل رنا ابيض صناعي، صلصة فرشلي فرنسية، صلصة طماطم هالي، كاتشب طماطم هاينز، صلصة مكرونة العلالي بالزيتون، صلصة بيتزا العلالي بالفلفل، كاتشب طماطم هالي، شطة هالي حارة، شطة تباسكو فلفل اخضر.